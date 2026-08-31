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Vitézy: Maďarsko splnilo podmienky na uvoľnenie zmrazených fondov EÚ
Európska komisia pozastavila Maďarsku vyplácanie eurofondov vo výške približne 17 miliárd eur pre obavy z nedodržiavania zásad právneho štátu počas vlády Viktora Orbána.
Autor TASR
Budapešť 31. augusta (TASR) – Maďarská vláda splnila všetky potrebné legislatívne podmienky na to, aby mohla získať prostriedky z Fondu obnovy a odolnosti Európskej únie. Podľa servera 24.hu to v pondelok v Budapešti oznámil minister dopravy a investícií Dávid Vitézy, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Maďarsko podľa ministra splnilo všetky stanovené míľniky a supermíľniky. „Všetky finančné prostriedky z EÚ prinesieme domov so stopercentným plnením. Vyplýva to z politickej dohody, ktorú pred niekoľkými mesiacmi v Bruseli dosiahli predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a premiér Péter Magyar,“ vyhlásil Vitézy.
Minister spresnil, že krajina splnila podmienky na uvoľnenie celých desiatich miliárd eur z pôvodných zdrojov, ako aj dodatočných šiestich miliárd eur z kohéznych fondov, ktoré boli predtým zablokované v rámci mechanizmu podmienenosti.
Európska komisia pozastavila Maďarsku vyplácanie eurofondov vo výške približne 17 miliárd eur pre obavy z nedodržiavania zásad právneho štátu počas vlády Viktora Orbána.
Časť týchto peňazí, ako napríklad 11 miliárd eur z fondu na obnovu po pandémii ochorenia COVID-19, sa musela vyčerpať do polovice augusta.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Maďarsko podľa ministra splnilo všetky stanovené míľniky a supermíľniky. „Všetky finančné prostriedky z EÚ prinesieme domov so stopercentným plnením. Vyplýva to z politickej dohody, ktorú pred niekoľkými mesiacmi v Bruseli dosiahli predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a premiér Péter Magyar,“ vyhlásil Vitézy.
Minister spresnil, že krajina splnila podmienky na uvoľnenie celých desiatich miliárd eur z pôvodných zdrojov, ako aj dodatočných šiestich miliárd eur z kohéznych fondov, ktoré boli predtým zablokované v rámci mechanizmu podmienenosti.
Európska komisia pozastavila Maďarsku vyplácanie eurofondov vo výške približne 17 miliárd eur pre obavy z nedodržiavania zásad právneho štátu počas vlády Viktora Orbána.
Časť týchto peňazí, ako napríklad 11 miliárd eur z fondu na obnovu po pandémii ochorenia COVID-19, sa musela vyčerpať do polovice augusta.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)