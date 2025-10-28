< sekcia Zahraničie
Vizionár Bill Gates oslavuje 70. narodeniny
Seattle/Bratislava 28. októbra (TASR) - Spoluzakladateľ počítačového impéria a multimiliardár, ktorý zmenil svet. Jeho cesta na výslnie sa začala v tínedžerskom veku. Bývalý najbohatší muž sveta svoje aktivity vo firme Microsoft utlmil a namiesto technologických vychytáviek svoju pozornosť zameral na filantropiu. Americký podnikateľ, vizionár, investor a dlhoročný šéf spoločnosti Microsoft Bill Gates bude mať v utorok 28. októbra 70 rokov.
Softvérovú firmu Microsoft Corporation založil v roku 1975 spolu s Paulom Allenom (zomrel v roku 2018 ako 65-ročný). Ku kľúčovým produktom Microsoftu sa zaraďujú operačný systém Windows, najmä verzie 95 a 98, a kancelársky balík Microsoft Office obsahujúci aplikácie na prácu s textom (Word), tabuľkami (Excel) či prezentáciami (PowerPoint). V súčasnosti sa Microsoft okrem iného venuje aj výskumu umelej inteligencie (AI), ktorý do svojich softvérových produktov implementuje pod názvom Copilot.
William Henry Gates III sa narodil 28. októbra 1955 v Seattle. Po šiestej triede základnej školy prestúpil nadaný Bill na súkromnú strednú školu Lakeside School, kde mal možnosť pracovať s počítačom a začal sa učiť programovať. Ako sedemnásťročný získal za svoj program na tvorbu školských rozvrhov finančnú odmenu a v tom istom roku založil s Allenom firmu Traf-O-Data, kde pracovali na systéme na analýzu dopravnej prevádzky (systém používal procesor Intel 8008).
Prvé aktivity Microsoftu súviseli s uvedením softvéru pre prvý mikropočítač Altair 8800, na ktorý Allen videl reklamu na obálke časopisu Popular Electronics. V roku 1979 firmu presťahovali z Albuquerque do mesta Bellevue v štáte Washington, pretože bolo náročné presviedčať najlepších programátorov, aby prišli do Nového Mexika. O dva roky neskôr Microsoft podpísal zmluvu s IBM, pre ktorú vytvoril operačný systém MS-DOS. Pôvodne malá firma dvoch nedoštudovaných programátorov, sa neskôr stala bezkonkurenčným lídrom na trhu.
Gates začal z Microsoftu odchádzať v roku 2000. Výkonným riaditeľom sa stal Steve Ballmer (v roku 2014 ho nahradil Satya Nadella). O šesť rokov neskôr Gates oznámil, že do roku 2008 sa vzdá riadenia v Microsofte a zameria sa na charitu. Najskôr odišiel z funkcie predsedu správnej rady a začal znižovať i svoj vlastnícky podiel. Následne odstúpil z predstavenstva firmy, aby sa mohol viac venovať svojim filantropickým aktivitám.
Gates bol raz ženatý. So svojou manželkou Melindou, niekdajšou zamestnankyňou Microsoftu, sa zoznámil v roku 1987. Svadbu mali o sedem rokov neskôr a v roku 2021 sa po 27 rokoch manželstva rozviedli. Majú tri deti. Spoločne s Melindou založili Nadáciu Billa a Melindy Gatesovcov (2000), ktorá bola finančne najširšou charitatívnou organizáciou sveta. Nadácia patrila medzi najväčších súkromných sponzorov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Špecializovala sa na boj proti chorobám a chudobe v krajinách tretieho sveta, na pomoc ľuďom bez domova či vývoj nových liekov.
Tri roky po rozvode sa Melinda vzdala postu vo vedení nadácie, ktorá sa po jej odchode premenovala na Gates Foundation. Gates s finančníkom Warrenom Buffettom založili v roku 2010 iniciatívu s názvom The Giving Pledge (Prísľub dávať). Jej cieľom je presvedčiť stovky miliardárov v USA, aby počas svojho života (alebo po ňom) darovali väčšinu svojho majetku na dobročinnosť a tento zámer verejne vyjadrili listom s vysvetlením, prečo sa tak rozhodli. Šesť týždňov po odštartovaní kampane zverejnený zoznam ľudí, ktorí už podpísali tzv. darovací sľub, obsahoval 40 mien najväčších svetových majetných osôb a rodinných impérií.
Gates je držiteľ viacerých ocenení. Od britskej kráľovnej Alžbety II. dostal v roku 2005 čestný titul Rad britského impéria typu KBE (Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire), rytier-veliteľ najvznešenejšieho radu Britského impéria.
Rovnako ako iní americkí držitelia nemôže Gates používať pred menom titul sir, pretože nie je občan Británie ani krajiny Britského spoločenstva národov. Za menom však môže používať skratku KBE. Spolu s vtedajšou manželkou Melindou a frontmanom írskej rockovej skupiny U2 Bonom sa stali v tom istom roku aj osobnosťami roka podľa rebríčka zostavovaného renomovaným americkým magazínom Time. Z rúk bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu si prevzal i Medailu slobody (2016).
Šéf Microsoftu sa objavil aj v epizódnej úlohe úspešného komediálneho seriálu Frasier. Americký miliardár si zahral v jubilejnej 200. časti a hral sám seba.
Vyšlo mu aj niekoľko kníh. Boju proti klimatickej zmene sa Gates venoval v publikácii „Ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe“ (2020). Tému životného štýlu prináša vo svojej ďalšej knihe „Ako predísť ďalšej pandémii“ (2023). „Zdrojový kód/Moje začiatky“ (2025) je prvá autobiografia Billa Gatesa. Ide o autentický príbeh filantropa a jedného z najvplyvnejších lídrov modernej doby v oblasti biznisu a inovácií.
