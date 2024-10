Vízová politika voči Rusom je prísna, tvrdí poľské ministerstvo vnútra

Varšava 14. októbra (TASR) - Poľská vízová politika voči občanom Ruska patrí medzi najprísnejšie, uviedlo na sociálnej sieti X poľské ministerstvo vnútra a správy. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy tlačovej agentúry PAP.



Príspevok bol reakciou na rozhovor, ktorý poskytol poradca prezidenta a bývalý námestník ministra vnútra Blažej Pobožy súkromnej rozhlasovej stanici Radio ZET.



Počas diskusie o vízových podvodoch, ku ktorým došlo za predchádzajúcej vlády strany Právo a spravodlivosť (PiS), Pobožy citoval údaje poľskej Pohraničnej stráže (SG), podľa ktorých v prvej polovici tohto roka vstúpilo do Poľska viac ako 60.000 ruských občanov, z toho 42.000 z územia Ruska.



"Poľsko má jednu z najprísnejších vízových politík pre občanov Ruskej federácie," uviedlo v nedeľu večer na sieti X poľské ministerstvo vnútra a administratívy. "Počet vstupov ruských občanov do Poľskej republiky a výstupov z nej na základe víz vydaných inými štátmi schengenského priestoru nemá žiadnu súvislosť s vízovou politikou poľskej vlády," dodalo ministerstvo.



Ministerstvo tiež napísalo, že v roku 2023 bolo ruským občanom vydaných 4294 víz, z čoho väčšinu tvorili tzv. vedecké víza (1748). Ďalšie skupiny zahŕňajú repatriačné víza (237), humanitárne víza (945), víza vydané na základe tzv. preukazov Poliakov, ktoré potvrdzujú príslušnosť ich držiteľov k poľskému národu (847), a víza vydané na návštevu príbuzných (290).



Okrem toho bolo do októbra tohto roku občanom Ruska vydaných 1821 víz, najmä držiteľom tzv. preukazu Poliakov (875), nasledovali vedecké víza (86), repatriačné víza (175), humanitárne víza (452) a víza na návštevu príbuzných (168).



SG vyhlásila, že jej príslušníci "dôkladne preverujú podmienky vstupu na vonkajších hraniciach Európskej únie", a dodala, že v prvej polovici roku 2024 vykonala hraničné kontroly viac ako 60.000 ruských občanov. Väčšina z nich mala víza vydané inými krajinami EÚ (42.000), z toho 34.900 osôb malo povolenie na pobyt. SG tiež uviedla, že 12.500 vstupov bolo na základe tzv. preukazov Poliakov vydaných poľským štátom.