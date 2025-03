Vláda a Piráti sa zhodli na nutnosti silnej armády, ANO a SPD neprišli

Praha 13. marca (TASR) - České koaličné strany sa na štvrtkovej schôdzke o bezpečnosti ČR, ktorú zvolal premiér Petr Fiala, zhodli s opozičnými Pirátmi na nutnosti silnej českej armády či potrebe dočasne rozvoľniť pravidlá rozpočtovej zodpovednosti, aby sa výdavky na obranu mohli postupne zvyšovať. Uviedli to po skončení rokovania, na ktoré nedorazili opozičné hnutia ANO a SPD. Fiala ich prístup označil za mimoriadne nebezpečný a nezodpovedný, informuje spravodajkyňa TASR.



"Do poslednej chvíle som veril, že zástupcovia týchto strán na rokovanie prídu, ale nestalo sa tak. Som však rád, že snaha má aspoň čiastočný úspech," povedal s tým, že strany, ktoré sa na schôdzke zúčastnili, sa zhodli na pozíciách, ktoré budú zastávať.



V spoločnom vyhlásení uvádzajú, že najdôležitejšou úlohou štátu je zaistiť bezpečnosť občanov. Za nevyhnutné považujú, aby ČR a Európa prevzali zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť, naďalej tiež stoja o spoluprácu so Spojenými štátmi, ale chcú posilňovať európsky pilier NATO. Veria, že zárukou dlhodobého mieru a obranyschopnosti ČR je silná a dobre vybavená armáda, ktorá dokáže čeliť bezpečnostným hrozbám.



Fiala zdôraznil, že ukázal veľkú snahu sa s opozíciou dohodnúť, záujem však podľa neho nemala. "Zaujíma ich len ich volebná kampaň. Občania ČR a ich bezpečnosť ich nezaujíma vôbec... Považujem to za mimoriadne nebezpečné a nezodpovedné konanie v tejto nebezpečnej medzinárodnej situácii," vyhlásil premiér, ktorý je zároveň predsedom strany ODS a lídrom koalície Spolu.



S tým súhlasili aj zástupcovia ostatných strán – KDU-ČSL a TOP 09 zo Spolu, hnutie STAN a tiež Piráti. "Dve prázdne stoličky pri dnešnom rokovacom stole sú určitou výpoveďou a odkazom občanom, kto a ako to myslí vážne s bezpečnosťou občanov ČR, s obranou tejto krajiny," povedal predseda KDU-ČSL a minister poľnohospodárstva Marek Výborný.



Predseda Pirátov Zdeněk Hřib ocenil, že časť požiadaviek, s ktorými na rokovanie ich zástupcovia išli, sa do spoločného prehlásenia podarilo dostať. Zároveň si vyžiadali podrobnejší rozpis projektov, na ktoré by financie mali byť vynaložené.



Na otázku, či koalícia podporí schôdzu v Poslaneckej snemovni o obrane a bezpečnosti ČR, ako požadovalo hnutie ANO, Fiala odpovedal, že vo štvrtok o tom debata v snemovni bola. Podotkol však, že plénum je určené na niečo iné, než bola štvrtková schôdzka.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)