Vláda Bidena ruší Trumpovo rozhodnutie obnoviť sankcie OSN voči Iránu

New York 19. februára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena vo štvrtok zrušila rozhodnutie bývalého prezidenta Donalda Trumpa o obnovení sankcií OSN voči Iránu, informovala v piatok agentúra AP.



Tento krok by podľa AP mohol Spojeným štátom pomôcť znovu sa pripojiť k jadrovej dohode, ktorú s Iránom v roku 2015 podpísalo šesť krajín.



Veľvyslanec USA pri OSN Richard Mills Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN) listom v mene prezidenta Bidena oznámil, že Spojené štáty sťahujú tri listy, ktorými Trumpova vláda v septembri 2020 oznámila znovuzavedenie sankcií voči Teheránu.



Trinásť z 15 členov rady vtedy uviedlo, že takýto krok zo strany Washingtonu je neplatný, píše agentúra Reuters. USA sa odvolávali na mechanizmus vyplývajúci z jadrovej dohody s Iránom z roku 2015. Spojené štáty však od nej v roku 2018 jednostranne odstúpili.



Spojené štáty sa chcú podľa Bidena znovu pripojiť k dohode, píše AP. Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že USA by prijali pozvanie od Európskej únie na účasť na stretnutí s jej ďalšími signatármi.



Jadrová dohoda z roku 2015, známa aj pod názvom Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), zaväzuje Teherán, aby výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity. Okrem USA ju vtedy podpísali Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko a Rusko.



USA vo štvrtok takisto oznámili, že uvoľňujú prísne obmedzenia zavedené Trumpovou vládou, ktoré iránskym diplomatom obmedzovali prístup do sídla OSN v New Yorku, píše agentúra DPA.