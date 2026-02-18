< sekcia Zahraničie
Vláda bude rokovať o kontrolách neziskoviek
Ministri majú na 128. schôdzi odsúhlasiť aj návrh ďalšieho postupu v súvislosti s projektom Národného futbalového štadióna (NFŠ).
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 18. februára (TASR) - Štátne orgány majú využiť všetky dostupné zákonné mechanizmy na kontrolu fungovania, financovania a hospodárenia mimovládnych neziskových organizácií. Vyplýva to z návrhu, ktorý na stredajšie rokovanie vlády predkladá jej predseda Robert Fico (Smer-SD). Návrh je reakciou na rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý minuloročnú novelu zákona o neziskových organizáciách vyhodnotil ako protiústavnú a zrušil jej účinnosť.
Ministri majú na 128. schôdzi odsúhlasiť aj návrh ďalšieho postupu v súvislosti s projektom Národného futbalového štadióna (NFŠ). Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) navrhol, aby sa agenda súdnych sporov súvisiacich s výstavbou NFŠ presunula výlučne do kompetencie jeho rezortu. Majú sa tak odstrániť pochybnosti o pôsobnosti a kompetenciách v súvislosti s právnym zastupovaním štátu v súdnych konaniach.
Vláda bude takisto schvaľovať zmeny v stanovách európskej spoločnosti Eurofima, ktorá združuje 25 štátov a ich národné železničné spoločnosti. Akciovka, v ktorej má SR zastúpenie prostredníctvom Železničnej spoločnosti Slovensko, sa zameriava na modernizačné projekty v oblasti železničnej i mestskej koľajovej dopravy. Pri zmene stanov sa vyžaduje aj súhlas vlády členského štátu.
Ministri majú na 128. schôdzi odsúhlasiť aj návrh ďalšieho postupu v súvislosti s projektom Národného futbalového štadióna (NFŠ). Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) navrhol, aby sa agenda súdnych sporov súvisiacich s výstavbou NFŠ presunula výlučne do kompetencie jeho rezortu. Majú sa tak odstrániť pochybnosti o pôsobnosti a kompetenciách v súvislosti s právnym zastupovaním štátu v súdnych konaniach.
Vláda bude takisto schvaľovať zmeny v stanovách európskej spoločnosti Eurofima, ktorá združuje 25 štátov a ich národné železničné spoločnosti. Akciovka, v ktorej má SR zastúpenie prostredníctvom Železničnej spoločnosti Slovensko, sa zameriava na modernizačné projekty v oblasti železničnej i mestskej koľajovej dopravy. Pri zmene stanov sa vyžaduje aj súhlas vlády členského štátu.