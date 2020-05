Vláda chce posilniť tzv. vlastníctvo európskych tém na ministerstvách

Bratislava 8. mája (TASR) – Vláda chce posilniť takzvané vlastníctvo európskych tém na jednotlivých ministerstvách. "Bude trvať na tom, aby všetky rezorty aktívne pristupovali k európskej agende, dobudovali a posilnili svoje interné štruktúry, viedli intenzívnu komunikáciu s európskymi inštitúciami, partnermi v členských krajinách a dotknutými subjektmi v SR vrátane Národnej rady SR," píše sa v Programovom vyhlásení vlády (PVV).



Avizuje sa v ňom aj zavedenie systému strategického riadenia európskych politík na vrcholnej politickej úrovni exekutívy. O kľúčových európskych témach by tak vláda pravidelne rokovala už pred zasadnutím Európskej rady a dohody dosiahnuté na úrovni lídrov by sa následne rozpracovali na národnej úrovni. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR by malo zároveň posilniť medzirezortnú koordináciu európskych záležitostí na politickej úrovni.



Medzi prvé konkrétne úlohy týkajúce sa európskych záležitostí patria rokovania o európskom rozpočte po roku 2020. "Celkové nastavenie rozpočtu bude musieť odrážať nielen naše národné, ale aj dlhodobé priority EÚ a reagovať na potrebu ekonomickej obnovy EÚ po COVID-19 kríze," spresňuje PVV.



V migračnej politike bude vláda podľa PVV presadzovať riešenia založené na efektívnej ochrane vonkajších hraníc Európskej únie, uplatňovaní návratovej politiky a riešení príčin migrácie v krajinách pôvodu. "Odmietame politiku povinných relokácii a rozhodovanie o udelení azylu musí zostať v kompetencii členského štátu. Zároveň sme pripravení adresne uplatniť princíp solidarity tam, kde to prinesie udržateľné riešenia problému nelegálnej migrácie, ako napríklad v oblasti spoločnej ochrany vonkajšej hranice EÚ."



Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ vníma vláda ako negatívny jav, chce však urobiť maximum pre nastavenie úzkych a komplexných vzťahov s touto krajinou.