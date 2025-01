Vláda chce umožniť armáde zostreľovať podozrivé drony

Berlín 14. januára (TASR) - Nemecká armáda bude môcť zostreľovať podozrivé drony, ktoré sa v krajine čoraz častejšie pohybujú nad strategicky dôležitými objektmi. Predpokladá to návrh zákona, ktorý bude v stredu schvaľovať vláda v Berlíne a agentúra DPA ho získala v utorok, informuje TASR.



Plánovaná zmena zákona o leteckej bezpečnosti by ozbrojeným silám umožnila použitie zbraní proti bezpilotným lietadlám. Dosiaľ majú oprávnenie prinútiť ich iba k zmene kurzu, pristátiu, prípadne pohroziť použitím zbraní alebo vystreliť varované výstrely.



Dodatočné právomoci vládni predstavitelia odôvodňujú tým, že v Nemecku čoraz častejšie pozorujú "nelegálne" drony nad kritickou infraštruktúrou a vojenskými objektmi, napísala DPA. Podľa návrhu by zostrelenie dronu bol možné v prípade ohrozenia životov alebo bezpečnosti kriticky dôležitého zariadenia.



Zmenu zákona musí schváliť Spolkový snem, kde ho vláda chce presadiť ešte pred predčasnými parlamentnými voľbami vo februári. Nie je však jasné, či bude mať dostatok hlasov, uviedla agentúra Reuters.



V poslednom čase hlásili v Nemecku prelety dronov okrem iného nad americkou leteckou základňou Ramstein, či miestami výcviku ukrajinských vojakov. V novembri minulého roka preletel dron okolo britskej lietadlovej lode, ktorá bola na návšteve v Hamburgu. V pondelok nemecká polícia oznámila, že vyšetruje podozrenie z ruskej špionáže po spozorovaní bezpilotných lietadiel nad vojenskými základňami v Bavorsku.