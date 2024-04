Praha 24. apríla (TASR) - Česká vláda schválila návrh novely zákona o zbraniach, ktorý reaguje na vlaňajšiu tragickú streľbu na Univerzite Karlovej v Prahe. Povinnosť predajcov zbraní hlásiť podozrivé nákupy a väčšie právomoci polície na zaistenie zbraní by mohli platiť už od júla tohto roka. V stredu to oznámil český minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Súčasná takzvaná "rýchla" novela urýchľuje platnosť dvoch kľúčových opatrení, ktoré nová zbraňová legislatíva schválená poslancami v januári už obsahuje, ale na základe nej by platili až od roku 2026. Obe ustanovenia z "rýchlej" novely sú prevzaté z tejto legislatívy, jedinou zmenou je začiatok ich účinnosti.



"Nový zákon o zbraniach prinesie zásadné zmeny k lepšiemu. Z dôvodu previazanosti IT systémov však môže platiť až od roku 2016. Niektoré opatrenia, ktoré prispejú k zníženiu pravdepodobnosti opakovania podobnej tragickej udalosti ako na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej, ale môžu platiť takmer okamžite," povedal minister.



Prvým z nich je zavedenie povinnosti pre podnikateľov v oblasti zbraní a streliva okamžite polícii nahlasovať podozrivé transakcie. "Môže sa objaviť zákazník, ktorý nejaví znaky psychického zdravia už na prvý pohľad alebo sa môže objaviť človek, ktorý sa pokúša kúpiť si zbraň bez toho, aby na to mal zbrojné oprávnenie. V takom prípade musí predajca povinne zareagovať a túto informáciu Polícii ČR odovzdať," vysvetlil Rakušan.



Druhou novinkou, ktorá by mohla platiť už od júla, je rozšírenie možnosti polície zaistiť zbrane aj v prípadoch, keď o ich držiteľovi získa informácie zdôvodňujúce podozrenie, že môže predstavovať nebezpečenstvo pre vnútorný poriadok alebo bezpečnosť. Zbraň mu v takom prípade budú môcť odobrať zo zdravotných dôvodov, ale napríklad aj preto, že sa vyhrážal na sociálnej sieti, spresnilo ministerstvo.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)