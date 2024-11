Vláda ČR schválila návrh novely trestného zákonníka

Praha 13. novembra (TASR) - Česká vláda v stredu schválila návrh rozsiahlej novely trestného zákonníka, ktorá počíta s častejším ukladaním peňažných trestov namiesto väzenia. Český minister spravodlivosti Pavel Blažek verí, že po schválení v parlamente sa zefektívnia trestné konania, pomôže to preplneným väzniciam a znížia sa výdavky štátu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Návrh novely okrem iného umožní ukladať peňažné tresty za akýkoľvek trestný čin, pri závažných činoch to však nebude môcť byť jediný trest. Zmena by mala nastať aj pri neplatení alimentov. V súčasnosti si za zanedbanie výživovej povinnosti odpykávajú trest vo väzení stovky ľudí, po novom by neplatičom mala hroziť exekúcia. Do väzenia by v určitých prípadoch išli maximálne na rok. Ďalšou novinkou je zníženie sadzby za opakovanú krádež či schvaľovanie terorizmu na internete.



Blažek si od novely sľubuje modernizáciu, zefektívnenie a prevenciu. Očakáva, že by mala klesať recidíva a zvyšovať sa bezpečnosť. "My a Slovensko máme najviac väzňov z celej EÚ, u nás je trestanie už nemoderné a zastarané a odkláňame sa od zvyšku EÚ, kde sa už ukladajú alternatívne tresty a systém im funguje," povedal minister. V ČR je podľa neho stále problém v spoločenskom povedomí, že ak niekto nedostane väzenie, nie je to trest. S tým však nesúhlasí.



Podľa českého premiéra Petra Fialu je zmena trestného zákonníka nevyhnutná. "My máme možno najviac ľudí na počet obyvateľov vo väzniciach. Dávajú sa tu tresty odňatia slobody za veci, ktoré je možné trestať iným spôsobom a k tomu musíme dôjsť," komentoval Fiala schválený návrh novely z Azerbajdžanu, kde sa zúčastnil na klimatickej konferencii COP29. Na stredajšom rokovaní vlády preto nebol. Podľa neho bude systém po zamýšľaných zmenách lepšie fungovať. "Bude to preventívnejšie, účinnejšie a jednoducho lepšie," dodal Fiala.



Súčasťou návrhu novely je aj čiastočné uvoľnenie pravidiel pri pestovaní a držaní konope. Trestné má byť až to, ak budú mať ľudia doma viac než päť rastlín a držať viac než 100 gramov sušiny, 50 gramov mimo domu. Bývalý predseda Pirátov Ivan Bartoš na sociálnej sieti X upozornil, že z povoleného množstva rastlín možno získať oveľa viac konope než je navrhované povolené množstvo sušiny. Ľudia tak podľa neho síce rastliny budú môcť mať, ale z nich budú môcť využiť len minimálnu časť. Blažek podotkol, že je to vyrokovaný kompromis.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)