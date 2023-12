Česká vláda schválila redefiníciu znásilnenia

Praha 20. decembra (TASR) - Česká vláda schválila návrh novely zákona, ktorý redefinuje trestný čin znásilnenia, za ktoré má byť po novom považovaný aj nesúhlasný pohlavný styk. Podľa ministerstva spravodlivosti to prispeje k zvýšeniu ochrany obetí sexuálnych trestných činov, najmä ak ide o deti, a zefektívni boj proti tomuto typu násilia. Schválenie návrhu v stredu na sociálnej sieti X potvrdil minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Návrh opúšťa koncept znásilnenia ako silou vynúteného pohlavného styku, namiesto toho ho definuje ako nesúhlasný pohlavný styk. Táto zmena podľa rezortu spravodlivosti zodpovedá modernému prístupu v danej problematike. Česko sa tak pridalo k ďalším 16 štátom, ktoré už k takémuto kroku pristúpili, vysvetlilo ministerstvo.



"Nie znamená nie. Schválili sme na vláde redefiníciu znásilnenia, ktorá jasne hovorí, že o znásilnenie pôjde v prípade každého sexuálneho aktu, ktorý sa odohrá proti vôli druhého," napísal Rakušan s tým, že zmena pomôže tomu, aby mohla polícia toto násilie lepšie stíhať a súdy postihovať.



Minister spravodlivosti Pavel Blažek ešte pred schválením návrhu na sociálnej sieti X napísal, že si pred časom nebol istý, či by takáto zmena mala prínos v trestnom konaní a tým aj pre obete sexuálneho násilia. "V uplynulom roku som však absolvoval mnoho diskusií, mnohé som si uvedomil a teraz som presvedčený, že ide o krok správnym smerom," uviedol na sociálnej sieti X.



Za znásilnenie sa podľa novej definície bude považovať každá súlož, análny či orálny styk, s ktorým jeden z účastníkov nebude súhlasiť a tento nesúhlas dá akokoľvek najavo, či už slovne, fyzickým odporom, plačom alebo inak.



Zároveň bude za znásilnenie postihnuteľný aj prípad, keď páchateľ zneužije bezbrannosť obeti, ktorá v danej chvíli nedokáže prejaviť svoju vôľu. A to napríklad z dôvodu spánku, opitosti, veku, spútania, choroby či handicapu. Ako dôvod bezbrannosti návrh zákona výslovne uvádza aj takzvaný silný ochromujúci stres. Ide o častú situáciu, keď obeť "zamrzne" a nie je schopná akokoľvek sa brániť.



Ďalšou novinkou je, že kým dieťa nedosiahne 12 rokov, bude sa vždy považovať za bezbranné z dôvodu nízkeho veku. "Sexuálne praktiky s ním budú vždy trestné ako znásilnenie alebo ako sexuálny útok a nie ako miernejšie trestné pohlavné zneužitie," spresnilo ministerstvo.



Rezort spravodlivosti podľa Blažka rokoval počas prípravy návrhu zákona aj s opozičnými politikmi, zástupcami neziskových organizácií či právnikmi, ktorí sa tejto oblasti venujú. Na výslednom znení sa podľa ministra dohodli.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)