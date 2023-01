Dištrikt Brasília vyslal posily na potlačenie stúpencov Bolsonara

Rio de Janeiro 8. januára (TASR) - Vláda federálneho dištriktu Brasília nariadila zmobilizovať celý policajný aparát a vyriešiť situáciu, ktorá nastala po vpáde prívržencov brazílskeho exprezidenta Jaira Bolsonara do vládnych budov v hlavnom meste, informovala agentúra AP. Časť davu žiada zosadenie Bolsonarovho nástupcu Luiza Inácia Lulu da Silvu, ktorý bol do úradu prezidenta slávnostne inagurovaný iba pred týždňom.



V reakcii na to brazílsky minister spravodlivosti Flávio Dino deklaroval, že pokus Bolsonarových prívržencov presadiť svoju vôľu silou je odsúdený na neúspech.



Minister informoval, že vláda federálneho dištriktu zabezpečila, že policajným zložkám prídu na pomoc posily. Uviedol, že momentálne sú nasadené všetky sily, ktorú sú k dispozícii.



Predseda brazílskeho Senátu Rodrigo Pacheco ubezpečil, že je v neustálom kontakte s guvernérom Brasílie Ibaneisom Rochom a že na zvládnutie situácie bol zmobilizovaný celý policajný aparát.



Bolsonaro, ktorý ešte pred Lulovou inauguráciou odcestoval do USA, zatiaľ neodsúdil ani nekomentoval najnovší vývoj situácie v Brazílii, dodala AP.



Tisíce priaznivcov exprezidenta Bolsonara, ktorí sa odmietajú zmieriť s jeho volebnou porážkou, v nedeľu zvalili alebo prekonali bezpečnostné zátarasy a vtrhli do budov Kongresu, Najvyššieho súdu a prezidentského paláca. Niektorí z nich aj vyliezli na strechy modernistických vládnych budov, ktoré sú prepojené rozľahlým námestím. Časť ľudí v dave vyzvala na zásah ozbrojených síl, aby sa k moci vrátil krajne pravicový Bolsonaro.



Podľa agentúry Reuters je prezident Lula da Silva momentálne na oficiálnej návšteve v brazílskom štáte Sao Paulo.



Videozábery zverejnené na sociálnych sieťach pripomínajú inváziu stúpencov vtedajšieho prezidenta USA Donalda Trumpa do budovy amerického Kapitolu zo 6. januára 2021, konštatovala AFP.



Tvrdé jadro Bolsonarových stúpencov od jeho volebnej prehry protestuje pred vojenskými základňami v Brazílii a žiada zásah armády, aby zabránila Lulovi, ktorý Brazíliu viedol v rokoch 2003-10, vrátiť sa k moci.