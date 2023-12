Vláda Donalda Tuska získala dôveru Sejmu

Varšava 12. decembra (TASR) - Proeurópska vláda dezignovaného poľského premiéra Donalda Tuska v utorok získala dôveru dolnej komory parlamentu - Sejmu. Informuje o tom TASR podľa agentúr AFP a PAP.



Za Tuskovu vládu hlasovalo v Sejme 248 poslancov, kým proti bolo 201; hlasovania sa nezdržal nik.



Po voľbách z polovice októbra bolo jasné, že dovtedajšia opozícia bude mať v Sejme väčšinu. Dohodu o spolupráci podpísala už pred mesiacom Tuskova Občianska platforma, stredopravá aliancia Tretia cesta a strana Nová ľavica. Prezident Andrzej Duda napriek tomu poveril zostavením vlády nominálneho víťaza volieb, predchádzajúceho premiéra Mateusza Morawieckého; aj keď sa neočakávalo, že vláda strany Právo a Spravodlivosť (PiS) získa v Sejme dôveru.



V stredu by mal Tuska a jeho kabinet oficiálne vymenovať do funkcie poľský prezident Andrzej Duda.



Zvolením Tuska za premiéra sa v Poľsku končí osemročné vládnutie konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS).



Hlavnou prekážkou pre koalíciu bude právomoc prezidenta - ktorý je spojencom PiS - vetovať zákony prijaté novým parlamentom. Duda zostane vo funkcii do polovice roku 2025, pripomína PAP.



Tusk bol premiérom Poľska aj v rokoch 2007 – 2014 a v rokoch 2014 – 2019 zastával post predsedu Európskej Rady.