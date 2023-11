Vláda Hamasu: V nemocnici Šifá zahynulo 12 ľudí, chýba tam palivo

Gaza 12. novembra (TASR) - Vláda palestínskeho militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy v nedeľu uviedla, že v nemocnici Šifá zahynulo päť predčasne narodených detí a sedem pacientov v kritickom stave. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Obávame sa, že do rána sa počet obetí ešte zvýši," uviedol Júsuf abú Riš, námestník ministra zdravotníctva v Pásme Gazy.



AFP upozorňuje, že nemocnici chýba palivo, ktoré je potrebné do generátorov elektriny. V jej blízkosti zároveň prebiehajú ťažké boje medzi Izraelom a Hamasom.



Izraelská armáda v tejto súvislosti upozorňuje, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Pod nemocnicou Šifá podľa armády toto hnutie vybudovalo tunely a používa ju aj ako úkryt pre svojich veliteľov. Hamas tieto tvrdenia odmieta.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po koordinovaných útokoch Hamasu na Izrael zo 7. októbra, ktoré si vyžiadali približne 1200 mŕtvych. Ďalších vyše 240 ľudí zavliekli militanti do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Izrael reagoval odvetnými útokmi na túto palestínsku enklávu. Vláda ovládaná Hamasom v nedeľu uviedla, že útoky si dosiaľ vyžiadali 11.180 obetí, z nich 4609 tvoria deti a 3100 ženy. Ďalších 28.200 ľudí utrpelo zranenia.