Juhoafrická vláda chce zablokovať dražbu predmetov N. Mandelu v USA

Johannesburg 19. januára (TASR) - Vláda Juhoafrickej republiky (JAR) sa snaží zastaviť kontroverznú dražbu 70 osobných predmetov, ktoré patrili prvému prezidentovi JAR a hrdinovi boja proti apartheidu Nelsonovi Mandelovi. TASR správu prevzala z piatkového servisu stanice BBC News.



Medzi ponúkanými položkami sú načúvacie prístroje, občiansky preukaz, dary od svetových lídrov alebo oblečenie vrátane košieľ "Madiba", čo bola jeho klanová prezývka. Predmety draží v USA jeho najstaršia dcéra Makaziwe Mandelová.



Vláda JAR však tvrdí, že tieto predmety patria národu. Podľa zákonov krajiny sa predmety považované za národné dedičstvo nemôžu vyviezť do zahraničia. Úrad JAR pre zdroje dedičstva (SAHRA), vládny orgán poverený ochranou histórie a kultúry krajiny, uviedol, že podal žiadosť s cieľom zablokovať predaj.



Vláda sa proti aukcii postavila už pri jej prvom ohlásení v roku 2021 s odôvodnením, že niektoré z predmetov navrhnutých na predaj sú národnými artefaktmi. V dôsledku toho pôvodnú aukciu plánovanú na rok 2022 zrušili a nasledoval dvojročný právny spor.



Najvyšší súd JAR v Pretórii v decembri napokon dal Mandelovej zelenú na predaj predmetov, pričom spochybnil argument vlády, že ide o národné dedičstvo.



Dražba sa má začať 22. januára, ale nie je jasné, či ju žiadosť vlády JAR zastaví. Predmety už zaradil na predaj aukčný dom Guernsey's so sídlom v New Yorku. Mandelová predtým uviedla, že výťažok z dražby pôjde na zriadenie pamätnej záhrady na Mandelovu počesť v blízkosti jeho hrobky.



Mandela viedol Africký národný kongres (ANC) v boji proti apartheidu - systému právne presadzovaného rasizmu - a strávil 27 rokov vo väzení. V roku 1994 sa stal prvým demokraticky zvoleným prezidentom JAR. Zomrel v roku 2013 ako 95-ročný.