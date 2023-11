Vláda Juhoafrickej republiky stiahne všetkých diplomatov z Izraela

Johannesburg 6. novembra (TASR) - Vláda Juhoafrickej republiky (JAR) v pondelok uviedla, že stiahne všetkých svojich diplomatov z Izraela pre obavy súvisiace so situáciou v Gaze. Informovala o tom agentúra AFP.



"Juhoafrická vláda sa rozhodla stiahnuť všetkých svojich diplomatov z Tel Avivu na konzultácie," potvrdila na tlačovom brífingu predstaviteľka vlády JAR Khumbudzo Ntshavheniová.



"Sme extrémne znepokojení pokračujúcim zabíjaním detí a nevinných civilistov na palestínskych územiach a domnievame sa, že povaha reakcie Izraela sa stala kolektívnym trestom," uviedla na tlačovej konferencii juhoafrická ministerka zahraničných vecí Naledi Pandorová.



Boje v pásme Gazy zúria už približne mesiac po tom, čo militanti z palestínskeho hnutia Hamas zaútočili 7. októbra na Izrael. Zahynulo pritom najmenej 1400 ľudí, väčšinou civilistov. Hamas si okrem toho vzal viac než 240 rukojemníkov, ktorých zavliekol do pásma Gazy.



Izrael v reakcii na to spustil masívne bombardovanie Gazy, kam vyslal aj pozemné jednotky. Palestínske ministerstvo zdravotníctva uvádza, že zahynulo už 9700 ľudí - taktiež väčšinou civilistov. Izraelská armáda v tejto súvislosti upozorňuje, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty.



Pretória je dlhodobo podporovateľom tzv. palestínskej otázky, ktorú tamojšia vládnuca strana Africký národný kongres často spája so svojím vlastným bojom proti bývalému juhoafrickému režimu apartheidu, píše AFP.