Vláda Južného Tirolska odložila daň za psov pre turistov
Autor TASR
Rím 16. novembra (TASR) - Turisti zatiaľ nebudú musieť platiť miestnu daň za svojich psov v talianskom regióne Južné Tirolsko. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Podľa návrhu regionálnej vlády sa od budúceho roka od návštevníkov mala vyžadovať denná miestna daň 1,50 eura za každého psa privezeného do Južného Tirolska. Najsevernejšia talianska provincia, kde väčšina pôvodných obyvateľov hovorí po nemecky, je obľúbenou dovolenkovou destináciou pre nemeckých a rakúskych turistov.
Nová miestna daň sa mala vzťahovať na všetky psy, pričom v regióne ich trvalo žije viac ako 40.000. Miestni majitelia mali platiť ročný poplatok 100 eur a vybrané peniaze sa plánovali použiť na odstraňovanie psích exkrementov a udržiavanie verejných priestranstiev vrátane turistických chodníkov. Miestni majitelia psov mali preto poskytnúť na ich identifikáciu vzorku DNA do regionálnej databázy. Zatiaľ to urobilo iba 13.000 majiteľov psov.
Člen vlády provincie pre turizmus, poľnohospodárstvo a lesníctvo Luis Walcher vysvetlil, že vláda v regionálnom parlamente nedokázala získať dostatočnú podporu pre nový poplatok. „Koncept DNA bol dobre mienený, ale zle realizovaný. Nakoniec nikto nebol ochotný upratať exkrementy,“ vysvetlil.
V súčasnosti sa peniaze na odstraňovanie psích exkrementov získavajú prostredníctvom poplatku za odvoz odpadu. Ten platí aj približne pol milióna Juhotirolčanov bez psov, čo opakovane spôsobovalo nespokojnosť.
