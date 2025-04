Vláda KDR rokuje v Katare s povstalcami z M23 o prímerí

Dauhá 6. apríla (TASR - Vládna delegácia Konžskej demokratickej republiky (KDR) sa v Katare stretla so zástupcami povstaleckej skupiny M23 podporovanej Rwandou v snahe zastaviť boje na východe krajiny. V sobotu to uviedol zdroj oboznámený s rozhovormi, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.



Rozhovory budú pokračovať budúci týždeň a ponúkajú najväčšiu nádej na zastavenie bojov. M23 zložená z etnických Tutsiov od roku 2021 prevzala kontrolu nad veľkými časťami provincií KDR Severné a Južné Kivu a začiatkom tohto roka dobyla ich hlavné mestá Goma a Bukavu.



Vyvolalo to obavy zo širšej regionálnej vojny, keďže v svojich vojakov tam majú okrem Rwandy aj ďalší susedia KDR, Uganda a Burundi.



"Minulý týždeň v Dauhá usporiadali Katarčania diskrétne stretnutie medzi delegáciami vlády KDR a hnutím AFC/M23, čo znamenalo ich prvé priame stretnutie po dlhom čase," uviedol zdroj pre agentúru AFP.



"Teraz sa očakávajú ďalšie rozhovory, opäť s katarskými sprostredkovateľmi, s cieľom udržať tempo a nájsť konštruktívne riešenia na mierové ukončenie konfliktu," dodal.



Zdroj označil úvodné kolo rozhovorov koncom marca za "pozitívne" a uviedol, že to vybudovalo "dôveru medzi oboma stranami, ktorá viedla k stiahnutiu síl M23 zo strategicky dôležitého mesta Walikale ako gesto dobrej vôle".



Armáda KDR však obvinila M23 z porušovania tohto záväzku vo štvrtok posilnením svojich pozícií a obnovením útokov okolo kľúčového ťažobného uzla. Vysokopostavený člen M23 pod podmienkou anonymity povedal agentúre AFP, že armáda zaútočila na pozície skupiny v strategickom meste Walikale, v oblasti bohatej na nerasty vrátane cínu.



Rwanda poprela podporu pre M23 a tvrdí, že jej armáda konala v sebaobrane proti konžskej armáde a milícii založenej páchateľmi genocídy z roku 1994.