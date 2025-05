Vláda KDR žiada Senát, aby exprezidentovi Kabilovi odobral imunitu

Kishasa 1. mája (TASR) - Vláda Konžskej demokratickej republiky (KDR) vyzvala v stredu Senát, hornú komoru parlamentu KDR, aby bývalému prezidentovi Josephovi Kabilovi odobral imunitu a vydal ho na trestné stíhanie. Kabila je v KDR obviňovaný z pomoci ozbrojenej povstaleckej skupine Hnutie 23. marca (M23).



Východná časť KDR, bohatá na nerastné suroviny a hraničiaca s Rwandou, je už 30 rokov dejiskom sporadických ozbrojených konfliktov. Tieto násilnosti sa zintenzívnili po oživení aktivít skupiny M23 v roku 2021, doplnila agentúra AFP, píše TASR.



Prezident KDR Félix Tshisekedi pred časom Kabilu obvinil z prípravy „povstania“ proti vláde KDR a z podpory aliancie, ktorá zahŕňa aj jednotky formácie M23 a údajne má podporu susednej Rwandy.



Kabila ako bývalý prezident KDR má titul „doživotný senátor“, ktorý mu zaručuje imunitu pred trestným stíhaním.



Minister spravodlivosti KDR Constant Mutamba však v stredu uviedol, že justičné orgány zhromaždili dôkazy o podpore a účasti Kabilu „na vojnových zločinoch, zločinoch proti ľudskosti a masakroch mierumilovných občanov“ na východe KDR.



Mutamba dodal, že generálny audítor ozbrojených síl na základe príkazov ministerstva spravodlivosti požiadal konžský Senát o zrušenie Kabilovej imunity a jeho vydanie na trestné stíhanie.



Kabila opustil v roku 2023 - pred poslednými prezidentskými voľbami - územie KDR a následne žil v zahraničí. Podľa viacerých zdrojov v M23 sa však 19. apríla cez hraničný priechod s Rwandou dostal do mesta Goma, ktoré začiatkom tohto roka dobyli povstalci z M23. V Gome sa údajne chcel zapojiť do snáh o obnovenie mieru.



Desaťročia tlejúci konflikt v KDR eskaloval v januári, keď sa povstalci z M23 zmocnili Gomy, po ktorej nasledovalo dobytie mesta Bukavu vo februári. Boje si vyžiadali približne 3000 obetí a ešte viac zhoršili jednu z najväčších humanitárnych kríz na svete - z tohto regiónu bolo totiž vysídlených približne sedem miliónov ľudí.



Kabilov dlho očakávaný návrat bol vnímaný ako kontroverzný, pričom niektorí analytici tvrdili, že jeho prítomnosť v Gome by mohla zhoršiť napätie medzi rebelmi a vládou KDR, najmä v súvislosti s pokračujúcim úsilím o vyrokovanie prímeria.