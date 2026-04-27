Vláda Mali opäť prišla o kontrolu nad kľúčovým mestom Kidal
Autor TASR
Bamako 27. apríla (TASR) — Džihádisti a tuaregskí separatisti prevzali kontrolu nad kľúčovým mestom Kidal ležiacim na severe západoafrického štátu Mali. Stalo sa tak po ich víkendových koordinovaných útokoch na strategické pozície vládnucej junty po celej krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, pre ktorú to uviedol spojenec miestneho guvernéra a regionálne zdroje.
„Opustili sme Kidal. Už tam nie sme. V Kidale sú džihádisti a FLA (Front za oslobodenie Azawádu),“ cituje AFP zdroj blízky guvernérovi.
Miestni obyvatelia agentúre tiež potvrdili, že malijských vojakov a ruských žoldnierov, ktorí ich podporujú, videli opúšťať mesto.
Náčelník generálneho štábu malijskej armády vo vyhlásení odvysielanom v nedeľu večer v štátnej televízii ORTM oznámil, že ozbrojené sily presúvajú svoj personál do mesta Anéfis ležiaceho 100 kilometrov od Kidalu.
Po vypuknutí občianskej vojny v Mali v roku 2012 sa Kidal striedavo ocitol pod kontrolou centrálnej vlády, tuarégskych separatistov a džihádistických skupín. V novembri 2023 po stiahnutí jednotiek OSN spustila malijská armáda s podporou ruskej Vagnerovej skupiny ofenzívu a po deviatich rokoch mesto opäť dobyla.
Teraz sa však situácia opäť obrátila a po koordinovanom útoku FLA a džihádistov zo Skupiny na podporu islamu a moslimov (JNIM) sa vládne sily a ruský Africký zbor, ktorý do značnej miery prevzal operácie Vagnerovej skupiny v Afrike po smrti svojho vodcu Jevgenija Prigožina, z mesta na základe dohody stiahli.
Stiahnutie z Kidalu potvrdil v pondelok aj samotný Africký zbor kontrolovaný ruským ministerstvom obrany. Vo vyhlásení zverejnenom na platforme Telegram podľa agentúry Reuters uviedol, že toto rozhodnutie bolo prijaté v koordinácii s malijskou vládou.
Ruskí vojnoví blogeri bagatelizovali stiahnutie argumentom, že Africký zbor sa v prípade potreby môže do mesta kedykoľvek vrátiť. Jurij Podoľak, bloger s viac ako 2,7 miliónmi sledovateľov, uviedol, že stiahnutie sa bolo jedinou možnosťou otvárajúcou cestu k možnosti uzavrieť dohodu s Tuarégmi, ktorá by malijskej armáde a Africkému zboru umožnila sústrediť sa na boj proti islamským radikálom.
