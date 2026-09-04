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Vláda Meloniovej vládne v Talianku najdlhšie od druhej svetovej vojny
Štyridsaťdeväťročná šéfka strany Bratia Talianska (FdI) je vo svojej funkcii už 1413 dní a jej kabinet tým v počte dní predbehol druhú vládu Silvia Berlusconiho, ktorá vládla medzi rokmi 2001 a 2005.
Autor TASR
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Rím 4. septembra (TASR) - Vláda talianskej premiérky Giorgie Meloniovej sa v piatok stala najdlhšie slúžiacou vládou od vzniku povojnovej Talianskej republiky v roku 1946. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Štyridsaťdeväťročná šéfka strany Bratia Talianska (FdI) je vo svojej funkcii už 1413 dní a jej kabinet tým v počte dní predbehol druhú vládu Silvia Berlusconiho, ktorá vládla medzi rokmi 2001 a 2005. Meloniová ako prvá žena v Taliansku vytvorila vládnu koalíciu a stala sa premiérkou 22. októbra 2022.
Vlády v Taliansku sa v moderných dejinách často menili. Po 2. júni 1946, keď v krajine referendum zrušilo monarchiu a vznikla republika, malo Taliansko 68 rôznych vlád. Ich priemerná „životnosť“ bola len približne 13 mesiacov. Meloniovej pravicovo-konzervatívna koaličná vláda je pri moci už takmer štyri roky.
V Meloniovej rekordnom prípade ide len o neprerušené funkčné obdobie jedného kabinetu. V prípade viacerých vlád vedených rovnakým premiérom ostáva naďalej rekordérom Berlusconi s viac ako deviatimi rokmi v úrade. V takomto rebríčku by Meloniová bola siedma.
Štyridsaťdeväťročná šéfka strany Bratia Talianska (FdI) je vo svojej funkcii už 1413 dní a jej kabinet tým v počte dní predbehol druhú vládu Silvia Berlusconiho, ktorá vládla medzi rokmi 2001 a 2005. Meloniová ako prvá žena v Taliansku vytvorila vládnu koalíciu a stala sa premiérkou 22. októbra 2022.
Vlády v Taliansku sa v moderných dejinách často menili. Po 2. júni 1946, keď v krajine referendum zrušilo monarchiu a vznikla republika, malo Taliansko 68 rôznych vlád. Ich priemerná „životnosť“ bola len približne 13 mesiacov. Meloniovej pravicovo-konzervatívna koaličná vláda je pri moci už takmer štyri roky.
V Meloniovej rekordnom prípade ide len o neprerušené funkčné obdobie jedného kabinetu. V prípade viacerých vlád vedených rovnakým premiérom ostáva naďalej rekordérom Berlusconi s viac ako deviatimi rokmi v úrade. V takomto rebríčku by Meloniová bola siedma.