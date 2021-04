Vláda nariadila nezávislé vyšetrovanie lobingu expremiéra Camerona

Londýn 13. apríla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson nariadil v pondelok oficiálne vyšetrovanie expremiéra Davida Camerona v súvislosti s jeho lobovaním v prospech teraz už neexistujúcej finančnej firmy Greensill Capital. Informoval o tom britský denník The Guardian.



Nezávislé vyšetrovanie preskúma rolu Greensill Capitalu vo vláde a komunikácie jej zamestnancov vrátane Camerona, ktorý tam začal pracovať v roku 2018, teda dva roky po odstúpení z funkcie predsedu vlády.



V marci začali v britských médiách objavovať správy o Cameronovom lobingu. Cameron podľa týchto správ okrem iného požiadal ministra financií Rishiho Sunaka, aby pre firmu Greensill Capital zaistil lacné pôžičky, ktoré vláda ponúkla spoločnostiam zasiahnutým pandémiou.



Keď ministerstvo financií zamietlo žiadosť Greensill Capitalu o pôžičku, Cameron údajne napísal e-mail nemenovanému poradcovi súčasnej britskej vlády, že rozhodnutie rezortu je "šialené", pripomína The Guardian.



Cameron navyše v roku 2019 zorganizoval súkromné stretnutie s ministrom zdravotníctva Mattom Hancockom, na ktorom sa zúčastnil aj zakladateľ spomínanej firmy Lex Greensill. Predmetom stretnutia, z ktorého však neexistuje žiaden záznam, bola údajne aplikácia Earnd, ktorá slúži na vyplácanie mzdy. Túto službu, ktorú vlastnila práve firma Greensill Capital, následne začala v rámci pilotnej schémy používať Národná zdravotná služba (NHS).



Cameron na vyššie spomenuté obvinenia reagoval po prvý raz v nedeľu. Vo vyhlásení uviedol, že o svojom správaní premýšľal a dospel z záveru, že mal komunikovať iba cez oficiálne kanály a že si treba z tejto skúsenosti vziať "dôležité ponaučenie". V pondelok jeho hovorca dodal, že Cameron víta vyšetrovanie a "rád sa na ňom zúčastní".



Transparency International a iné organizácie uviedli, že tento škandál "upozorňuje na značné nedostatky v prístupe Spojeného kráľovstva" k lobingu a že vyšetrovanie by sa malo zamerať okrem iného aj na nedostatok transparentnosti pri lobovaní a na dodržovanie ministerského kódexu.