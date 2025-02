Vláda nezverejní agentov FBI, ktorí sa zaoberali útokom na Kapitol

Washington 8. februára (TASR) - Americká vláda až do ďalšieho súdneho konania nezverejní mená pracovníkov Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), ktorí sa podieľali na už uzavretom vyšetrovaní útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Zoznam môže dať na verejnosť iba vtedy, ak dva dni predtým upovedomí zamestnancov FBI, aby mohli požiadať o zásah súdu, informuje TASR podľa magazínu Politico.



K predbežnej dohode v tejto veci dospelo v piatok ministerstvo spravodlivosti a advokáti zastupujúci skupinu zamestnancov FBI, ktorí sa domáhali vydania dočasného súdneho príkazu, aby zabránili šíreniu tohto zoznamu. Obávali sa, že nominanti prezidenta Donalda Trumpa majú v úmysle mená zverejniť a vystaviť ich tak možnému riziku represií či pomsty.



"Vláda nebude šíriť zoznam... na verejnosti, priamo ani nepriamo, predtým, ako súd rozhodne o predpokladaných návrhoch žalobcu na vydanie predbežného opatrenia," uvádza sa v texte dohody. Naopak, ak by sa vedenie ministerstva spravodlivosti zoznam chystalo zverejniť, muselo by to advokátom a súdu oznámiť dva pracovné dni vopred.



"Táto dohoda poskytuje dôležité záruky, ktoré zabraňujú okamžitému odhaleniu verejnosti alebo odvetným opatreniam a zabezpečujú, aby sa agenti FBI mohli naďalej sústrediť na ochranu Američanov. Oceňujeme, že súd uznal vážne obavy, ktoré sú v hre," uviedla vo vyhlásení prezidentka Asociácie agentov FBI Natalie Baraová.



Úradujúci námestník ministra spravodlivosti Emil Bove minulý týždeň nariadil dočasnému riaditeľovi FBI Brianovi Driscollovi, aby zostavil zoznam všetkých súčasných a bývalých zamestnancov FBI, ktorí sa "kedykoľvek" podieľali na vyšetrovaní prípadov súvisiacich s útokom na Kapitol zo 6. januára 2021. Chcel zistiť, "či sú potrebné ďalšie personálne opatrenia", uvádza sa v zápisnici, ktorú si prezrela televízia CBS News.



Trump hneď po svojom návrate do prezidentského úradu omilostil takmer všetkých odsúdených v kauze útoku na Kapitol. Odpustil tresty odňatia slobody 14 odsúdeným z radov Proud Boys a Oath Keepers, ktoré sa tak považujú za odpykané. Všetkým ostatným z viac ako 1100 ľudí, ktorí boli doteraz odsúdení, Trump udelil komplexnú a bezpodmienečnú milosť a nariadil ich okamžité prepustenie. Ministerstvu spravodlivosti tiež nariadil, aby zastavilo stovky prebiehajúcich trestných konaní.