Česká vláda od piatku ruší zákaz voľného pohybu osôb

Praha 23. apríla (TASR) - Česká vláda ruší s platnosťou od piatku 24. apríla zákaz voľného pohybu osôb. Oznámil to vo štvrtok minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch, ktorého vyjadrenie sprostredkoval spravodajský server Novinky.cz. Ľudia sa na verejnosti budú môcť zhromažďovať v skupinách do 10 osôb.



Aktuálna epidemiologická situácia podľa Vojtěcha umožňuje uvoľnenie opatrení, ktoré boli zavedené s cieľom obmedziť šírenie nákazy koronavírusu SARS-CoV-2. Vojtěch však dodal, že uvoľnenie nastane za určitých podmienok, ktoré vláda stanoví.



Česká vláda voľný pohyb ľudí v celej krajine zakázala od 16. marca a neskôr platnosť opatrenia predĺžila. Ľudia však mohli chodiť do zamestnania, do obchodov a na návštevy lekára, pripomínajú Novinky.cz.



V Českej republike je celkovo 7136 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Počet vyliečených stúpol oproti stredajšiemu večeru o 13 na 2002; nákaze do štvrtka podľahlo 210 pacientov.