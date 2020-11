Vláda odporučila Američanom necestovať na oslavy Dňa vďakyvzdania

Washington 19. novembra (TASR) - Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vo štvrtok vyzvalo občanov USA, aby počas obdobia Dňa vďakyvzdania, ktorý tento rok pripadol na 26. novembra, nikam necestovali. Urobilo tak v situácii značného denného nárastu prípadov infekcie novým koronavírusom, uviedla agentúra AFP.



"CDC odporúča necestovať v období (sviatku) vďakyvzdania," povedal Henry Walke, lekár zodpovedný v rámci CDC za priebežné riadenie reakcie na pandémiu. "Nejde o príkaz. Je to dôrazné odporúčanie," dodal.



Walke ďalej uviedol, že CDC je "znepokojené" nárastom prípadov nákazy, ku ktorému došlo v ostatnom čase. Za posledných 14 dní sa totiž v USA o viac ako 75 percent zvýšil denný prírastok nových prípadov nákazy a o zhruba 50 percent stúpol aj počet hospitalizovaných a úmrtí.



AFP pripomína, že Deň vďakyvzdania patrí v súvislosti s cestovaním k najrušnejším americkým sviatkom. Oslavuje sa štvrtý novembrový štvrtok. Mnohí Američania si tak berú aj v piatok pracovné voľno a zo sviatku si spravia predĺžený víkend, v rámci ktorého často cestujú za rodinou do iného federálneho štátu.



Walke upozornil, že počet prípadov nákazy sa výrazne zvýšil po takýchto víkendových oslavách spojených so sviatkami - v máji v čase Dňa obetí vojny (Memorial Day) a v septembri v období Sviatku práce (Labor Day).



Deň vďakyvzdania je spomienkou Američanov na udalosti z roku 1621, keď osadníci a miestni Indiáni v americkom Plymouthe vzdali vďaku za úrodu a prežitie. Tento sviatok sa ujal a slávil sa v rôznych termínoch, kým prezident George Washington v roku 1789 vyhlásil národný Deň vďakyvzdania. Jeho návrh vyvolal zmiešané reakcie, nie všade ho prijali. Až Abraham Lincoln v roku 1863 inicioval tradíciu sláviť Deň vďakyvzdania na celoštátnej úrovni pravidelne v novembri.



Deň vďakyvzdania je sviatkom, počas ktorého sa - podľa možností - stretáva celá rodina, pričom v tradičnom menu nesmie chýbať pečená morka, brusnicová omáčka a zemiakové pyré.