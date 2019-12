Britská vláda omylom zverejnila zoznam ľudí, ktorých majú vyznamenať

Londýn 28. decembra (TASR) - Britská vláda omylom zverejnila na svojej webstránke domáce a pracovné adresy vyše 1000 ľudí, ktorí figurujú na tradičnom novoročnom zozname osôb vyznamenaných za prínos pre britskú spoločnosť. Informoval o tom v sobotu britský denník The Guardian.



Zoznam s menami a adresami ocenených bol zverejnený od piatka večera do soboty rána, keď ho vláda stiahla. Zároveň sa ospravedlnila za neúmyselné zverejnenie osobných informácií.



Podľa novín The Guardian sa celý incident bude zrejme posudzovať ako závažné narušenie bezpečnosti. Na zozname ocenených totiž figurujú napríklad aj poprední príslušníci protiteroristických jednotiek polície či zamestnanci britského ministerstva obrany.



Medzi ocenenými sú tiež hudobník Elton John, hráč kriketu Ben Stokes, šéf britskej Národnej zdravotnej služby (NHS) Simon Stevens, politici Iain Duncan Smith a Diana Johnsonová či bývalá šéfka anglickej prokuratúry Alison Saundersová.



Na zoznam s adresami ocenených zverejnený na webstránke britskej vlády upozornil The Guardian jeden z čitateľov. Dokument na tejto webstránke zrejme visel od piatka 22.30 h SEČ do sobotného rána, píše denník. Dodáva, že malá časť zamestnancov ministerstva obrany mala v zozname svoju adresu vyčiernenú, pri väčšine vyznamenaných však tieto údaje nechýbali. Hovorca vlády sa za chybu ospravedlnil.



"Verzia zoznamu novoročných vyznamenaní za rok 2020 bola omylom zverejnená aj s adresami recipientov... Informácie sme odstránili hneď, ako to bolo možné. Ospravedlňujeme sa všetkým poškodeným a zisťujeme, ako sa to stalo. Záležitosť sme nahlásili ICO (britskému Úradu komisára pre informácie) a všetkých poškodených kontaktujeme," povedal.



Mená na tradičný novoročný zoznam navrhuje britská vláda, pričom ten aktuálny bol vypracovaný ešte počas vlády expremiérky Theresy Mayovej. Ocenenia každoročne udeľuje britská kráľovná Alžbeta II.