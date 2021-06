Vláda ôsmich strán môže v Izraeli ukončiť éru Netanjahua

Izraelský opozičný líder Jair Lapid, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Prehľad štyroch volieb do Knesetu, ktoré sa konali počas uplynulých dvoch rokov:



9. apríla 2019 - prvé voľby vedúce k patu



Pravicová strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua získala vo voľbách 35 kresiel, rovnako ako jej hlavní súperi z centristickej aliancie Modrá a biela, vedenej penzionovaným generálom Bennym Gancom.



Podpora menších pravicových strán spriaznených so stranou Likud vyústila do toho, že v parlamente vznikla väčšina 65 zákonodarcov podporujúca Netanjahua.



Premiérovi Netanjahuovi, ktorý bol podozrivý z rôznych korupčných káuz, sa však nepodarilo vytvoriť koaličnú vládu. Snahy o jej vytvorenie zmaril bývalý minister obrany Avigdor Lieberman zo sekulárnej pravicovej strany Jisrael bejtejnu (Izrael, náš domov), keď odmietol požiadavky ultraortodoxných židovských strán a trval na schválení nového zákona s povinnosťou vojenskej služby pre ultraortodoxných mužov.





17. septembra 2019 - druhé voľby bez jasného víťaza



Druhé predčasné voľby vyhral centristický blok Modrá a biela Bennyho Ganca, ktorý získal 33 poslaneckých kresiel. Len o jedno kreslo menej pripadlo strane Likud úradujúceho premiéra Netanjahua.



Najskôr bol poverený zostavením vlády Netanjahu, pretože v novom parlamente ho podporilo 55 poslancov, zatiaľ čo Ganca len 54. Keďže ani Netanjahuovi, ani Gancovi - ktorého centristický blok kategoricky odmietal byť členom koaličnej vlády, ktorú by viedol z korupcie obžalovaný Netanjahu - sa nepodarilo získať v 120-člennom parlamente potrebnú väčšinu 61 poslancov, ďalšie voľby boli neodvratné.





2. marca 2020 - naďalej v bludnom kruhu



Najviac hlasov získala v parlamentných voľbách strana Likud, za ktorú zasadlo v 120-člennom Knesete 36 poslancov. Na druhom mieste skončil s 33 mandátmi centristický blok Modrá a biela Bennyho Ganca. Napriek tomu sa izraelský prezident Reuven Rivlin rozhodol, že zostavením novej vlády poverí dovtedajšieho lídra opozície Bennyho Ganca, keďže sa mu podarilo získať v parlamente nadpolovičnú väčšinu 61 poslancov, kým Netanjahuovi len 58.



Po zdĺhavých rokovaniach sa napokon Netanjahu a jeho rival Ganc dohodli na vytvorení novej vlády. V súlade s koaličnou dohodou mal byť prvých 18 mesiacov pôsobenia kabinetu izraelským premiérom Netanjahu, v októbri 2021 ho mal na čele kabinetu vystriedať Ganc. Avšak v decembri 2020 sa vláda rozpadla po tom, čo koalícia nedosiahla dohodu na štátnom rozpočte na roky 2020 a 2021.





23. marca 2021 - štvrté voľby za dva roky



Parlamentné voľby sa opäť skončili patom, keďže ani jeden z blokov nezískal v Knesete väčšinu. Netanjahuova strana Likud a jej spojenci mali po voľbách 52 kresiel. Blok strán, ktoré sa zaviazali, že nepodporia prípadnú vládu Netanjahua, získal 57 mandátov.



Prezident Rivlin poveril 6. apríla zostavením novej vlády Netanjahua, ktorý čelí viacerým obvineniam vrátane korupcie a podvodu. Rokovania neboli úspešné, a tak hlava štátu poverila sformovaním vládneho kabinetu opozičného lídra Jaira Lapida. Ten 2. júna 2021 krátko pred polnocou vyhlásil, že sa mu podarilo získať partnerov na zostavenie novej koaličnej vlády.





Tel Aviv/Bratislava 3. júna (TASR) - Prvýkrát po 12 rokoch by mala v Izraeli vzniknúť vláda bez premiéra Benjamina Netanjahua. Líder opozičnej strany Ješ Atid (Budúcnosť existuje) Jair Lapid v stredu večer oznámil prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi, že sa mu podarilo získať partnerov na zostavenie novej koaličnej vlády. V koalícii by malo byť až osem strán z celej šírky politického spektra.Ak dohodu schváli izraelský parlament, bude to znamenať koniec éry najdlhšie úradujúceho izraelského premiéra Benjamina Netanjahua (71). Predseda pravicovej konzervatívnej strany Likud stojí na čele izraelskej vlády od marca 2009, predtým bol premiérom aj v rokoch 1996 až 1999.Agentúra DPA pripomína, že nová vláda by mala zložiť prísahu 14. júna 2021, pričom nevylúčila ani skorší termín. Zároveň však tvrdí, že tábor Benjamina Netanjahua sa bude snažiť v parlamente zabrániť vzniku koalície. V tomto prípade by krajinu čakali už piate parlamentné voľby od apríla 2019.