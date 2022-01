Vláda Petra Fialu predstavila programové vyhlásenie

Praha 7. januára (TASR) - Stabilizácia verejných financií, proeurópska politika či dôchodková reforma. To sú priority novej českej vlády premiéra Petra Fialu opísané v preambule jej programového vyhlásenia. V piatok o tom informoval spravodajský server Novinky.cz.



Programové vyhlásenie nového vládneho kabinetu, s ktorým bude Fiala žiadať parlament o vyslovenie dôvery, schválila nová vláda vo štvrtok na mimoriadnom zasadnutí.



"Chceme štát, ktorý nežije na dlh, ktorý je šikovný, efektívny a úsporný," píše vláda v úvode programového vyhlásenia.



Zásadné zmeny v oblasti verejných financií plánuje kabinet dokončiť približne v polovici svojho mandátu, aby platili od roku 2024.



"V záujme zdravého hospodárenia štátu preto nedopustíme žiadne ďalšie zbytočné zadlžovanie a pripravíme také opatrenia, ktoré umožnia priebežne znižovať rozpočtové schodky," pokračuje vyhlásenie.



Kabinet ďalej sľubuje dôchodkovú reformu. Tá má údajne podporiť medzigeneračnú solidaritu v rodinách.



"Reforma dôchodkového systému bude postavená na celospoločenskom konsenze, ktorý zaistí dlhodobú perspektívu. Chceme, aby ľudia v aktívnom veku mali jasno, aký budú mať dôchodok, a aby vedeli, že aj v starobe budú mať dôstojný život," približuje koalícia.



Medzi kľúčové priority vlády patrí podľa vyhlásenia aj vzdelávanie, podpora slobodného trhu, životné prostredie, bývanie, digitalizácia či veda a výskum. Zameria sa aj na modernizáciu štátnej správy.



"Presadíme aj zlepšenie politickej kultúry. Do vedúcich pozícií vyberieme poctivé, kompetentné a dôveryhodné osobnosti, ktoré budú brániť záujmy ČR a nebudú mať konflikty záujmov," sľubuje tiež vláda Petra Fialu.



V roku 2025 by malo Česko navyše vynakladať na obranu dve percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP). Súčasne kabinet plánuje aj nový trestný a civilný súdny poriadok. Novelu zákona o štátnom zastupiteľstve chce stihnúť ešte v tomto roku, všímajú si Novinky.



Čo sa týka zahraničnopolitických otázok, Fialov kabinet akcentuje transatlantické väzby a ľudskoprávnu problematiku, priblížil ešte vo štvrtok portál ČT24. Takisto sa zdôrazňujú nadštandardné vzťahy so Slovenskom, záujmom je i zachovanie dobrých vzťahov s Britániou a revízia stykov s Ruskom a Čínou. Cieľom novej vlády je tiež od roku 2023 umožniť Čechom žijúcim v zahraničí hlasovať vo voľbách korešpondenčnou formou.