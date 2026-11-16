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Vláda podľa Babiša nebude zvažovať požiadavky z demonštrácie na Letnej
Predseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář v nedeľu na demonštrácii opakovane vyzval vládu, aby stiahla návrh na zmenu financovania verejnoprávnych médií.
Autor TASR
Praha 16. novembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš sa nebude zaoberať požiadavkami spolku Milion chvilek, ktoré na nedeľnej demonštrácii za verejnoprávne médiá na Letenskej pláni formuloval jeho predseda Mikuláš Minář. Protesty podľa Babiša nič nemenia na pláne jeho vlády zrušiť koncesionárske poplatky. Povedal to v pondelok na brífingu pred odletom do Izraela, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Demonštrácia prebehla, vyjadrili sme sa k tomu. Nič to nemení na našom pláne, aby ľudia a firmy neplatili poplatky, a aby sa to platilo iným spôsobom. Zásadne odmietam, že by boli nejaké útoky na demokraciu, nikdy sme do obsahu Českej televízie (ČT) nezasahovali. Budeme postupovať podľa smernice Európskej komisie,“ povedal Babiš.
Dodal, že rokovania s generálnym riaditeľom ČT Hynkom Chudárkom, ktoré sú podľa jeho slov konkrétne a pragmatické, budú pokračovať. Už v minulosti sa vyjadril, že Chudárek má na rozdiel od generálneho riaditeľa Českého rozhlasu Reného Zavorala záujem sa dohodnúť. Šéf rozhlasu sa podľa jeho slov správa aktivisticky. Zavoral sa proti tomu ohradil s tým, že len plní svoju povinnosť a obhajuje nezávislosť inštitúcie, ktorú vedie.
Predseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář v nedeľu na demonštrácii, ktorá bola podľa odhadov najväčším zhromaždením od roku 1989, opakovane vyzval vládu, aby stiahla návrh na zmenu financovania verejnoprávnych médií, ospravedlnila sa ľuďom za spôsob schvaľovania návrhu v noci o 4.36 h a začala odbornú diskusiu. Okrem toho predniesol aj nové požiadavky na odvolanie Tomia Okamuru z postu predsedu Poslaneckej snemovne a odobratie rezortu obrany hnutiu SPD.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Demonštrácia prebehla, vyjadrili sme sa k tomu. Nič to nemení na našom pláne, aby ľudia a firmy neplatili poplatky, a aby sa to platilo iným spôsobom. Zásadne odmietam, že by boli nejaké útoky na demokraciu, nikdy sme do obsahu Českej televízie (ČT) nezasahovali. Budeme postupovať podľa smernice Európskej komisie,“ povedal Babiš.
Dodal, že rokovania s generálnym riaditeľom ČT Hynkom Chudárkom, ktoré sú podľa jeho slov konkrétne a pragmatické, budú pokračovať. Už v minulosti sa vyjadril, že Chudárek má na rozdiel od generálneho riaditeľa Českého rozhlasu Reného Zavorala záujem sa dohodnúť. Šéf rozhlasu sa podľa jeho slov správa aktivisticky. Zavoral sa proti tomu ohradil s tým, že len plní svoju povinnosť a obhajuje nezávislosť inštitúcie, ktorú vedie.
Predseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář v nedeľu na demonštrácii, ktorá bola podľa odhadov najväčším zhromaždením od roku 1989, opakovane vyzval vládu, aby stiahla návrh na zmenu financovania verejnoprávnych médií, ospravedlnila sa ľuďom za spôsob schvaľovania návrhu v noci o 4.36 h a začala odbornú diskusiu. Okrem toho predniesol aj nové požiadavky na odvolanie Tomia Okamuru z postu predsedu Poslaneckej snemovne a odobratie rezortu obrany hnutiu SPD.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)