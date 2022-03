Vláda poskytne príspevok Britom, ktorí ubytujú utečencov z Ukrajiny

Londýn 13. marca (TASR) - Obyvatelia Spojeného kráľovstva, ktorí ubytujú na minimálne šesť mesiacov utečencov z Ukrajiny, dostanú od štátu príspevok vo výške 350 libier (zhruba 417 eur) mesačne. Oznámila to britská vláda, informovala v sobotu stanica BBC.



Vládna podpora sa týka ľudí, ktorí ubytujú jednotlivca alebo rodinu z Ukrajiny vo svojich domovoch alebo im ponúknu samostatnú nehnuteľnosť bez prenájmu. Tí, ktorí ponúkajú ubytovanie, budú preverení úradmi.



"Vyzývam ľudí v celej krajine, aby sa zapojili do tohto celonárodného úsilia a pomohli našim priateľom z Ukrajiny. Spoločne môžeme poskytnúť bezpečný domov tým, ktorí to tak zúfalo potrebujú," uviedol podľa agentúry Reuters britský minister pre bytovú výstavbu, komunity a samosprávu Michael Gove.



Britská humanitárna organizácia Rada pre utečencov však tvrdí, že tento systém pomoci neponúka ľuďom dostatočnú podporu.



Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) z Ukrajiny utieklo pred vojnou už viac ako 2,5 milióna ľudí. Väčšina z nich prišla do Poľska.