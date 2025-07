Vláda premiéra Bayroua prežila hlasovanie o nedôvere

Paríž 2. júla (TASR) - Menšinová vláda francúzskeho premiéra Francoisa Bayroua prežila v utorok hlasovanie o nedôvere. Návrh predložila v dolnej komore parlamentu opozičná Socialistická strana (PS) po zlyhaní rokovaní o dôchodkových reformách. Hlasovalo zaň 189 poslancov Národného zhromaždenia, na pád vlády bolo potrebných najmenej 289 hlasov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



Návrh získal podporu ľavicových strán, nie však krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penovej. Hlasovanie podľa AFP zdôraznilo krehkosť Bayrouovej menšinovej vlády a stratu podpory socialistov, na ktorých sa doteraz mohla spoliehať.



Minister, ktorý si neželal byť menovaný, skonštatoval, že 74-ročný premiér je na socialistov „značne nahnevaný“. Ich líder Olivier Faure už v nedeľu avizoval, že strana PS voči vláde Bayroua „nebude zhovievavá“, keďže bola „zradená“.



Líderka RN Le Penová v utorok uviedla, že pád vlády by Francúzom neprospel. Dodala, že jej strana bude venovať osobitnú pozornosť rozpočtu navrhovanému Bayrouovou vládou. RN nevylúčilo, že by mohlo v tomto smere využiť svoj vplyv v parlamente a na jeseň dosiahnuť pád Bayrouovej vlády, podobne ako pri vláde predošlého premiéra Michela Barniera v súvislosti s jej navrhovaným rozpočtom na rok 2026.



Hovorkyňa francúzskej vlády Sophie Primasová už v marci avizovala, že zostavenie rozpočtu na rok 2026 bude „nočnou morou“ vzhľadom na rozsah aktuálnych finančných ťažkostí Francúzska.



Bayrou je predsedom centristického Demokratického hnutia (MoDem). Za premiéra ho v decembri vymenoval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Dúfal, že vláda pod jeho vedením prinesie stabilitu po mesiacoch politického patu po vlaňajších letných parlamentných voľbách. V prípade, že by jeho vláde parlament napokon vyslovil nedôveru, Macron by hľadal v poradí už siedmeho premiéra na zostávajúce dva roky svojho mandátu.