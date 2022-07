Vláda premiéra Johnsona čelí ďalšiemu škandálu pre prípad obťažovania

Londýn 2. júla (TASR) - Vláda britského premiéra Borisa Johnsona čelí ďalšiemu alkoholickému škandálu po tom, čo zástupca tzv. vládneho whipa alebo organizátora parlamentného diania "extrémne opitý" obchytkával dvoch mužov v súkromnom klube pre členov Konzervatívnej strany v Londýne. TASR správu prebrala v sobotu od agentúry AP.



Chris Pincher, ktorého úlohou bolo udržiavať disciplínu medzi poslancami Konzervatívnej strany, vo štvrtok oznámil premiérovi Johnsonovi svoje rozhodnutie odstúpiť z funkcie.



"V stredu v noci som toho vypil priveľa," napísal Pincher premiérovi. "Strápnil som seba a ďalších ľudí, čo naozaj nebolo mojím zámerom a za to sa ospravedlňujem Vám ako aj všetkým, ktorých sa to týka."



Vo svojom liste takisto oznámil, že zostane pôsobiť v parlamente ako poslanec Konzervatívnej strany. To pobúrilo parlamentnú opozíciu, ale i niektorých členov vládnej strany.



Johnson spočiatku na výzvy pozastaviť Pincherovi členstvo v strane nereagoval, avšak v piatok pod tlakom ustúpil a súhlasil s jeho suspendovaním. Pincher tak do parlamentných lavíc za stranu Toryovcov viac nezasadne.



Pincher, 52, už pritom raz z funkcie vládneho whipa odstúpil, v roku 2017 po sťažnosti, že obťažoval bývalého olympijského veslára a politika Konzervatívnej strany Alexa Storyho. Tomu mal sľubovať závratnú kariéru v strane pri tom, ako sa ho nevhodne dotýkal a vyhrnul mu košeľu.