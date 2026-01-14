< sekcia Zahraničie
Vláda premiéra Lecornua ustála obe hlasovania na vyslovenie nedôvery
Samostatné návrhy podali v piatok pravicové Národné združenie (RN) a ľavicové Nepoddajné Francúzsko (LFI).
Autor TASR
Paríž 14. januára (TASR) - Vláda francúzskeho premiéra Sébastiena Lecornua v stredu ustála obe hlasovania o opozičných návrhoch na vyslovenie nedôvery. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.
Samostatné návrhy podali v piatok pravicové Národné združenie (RN) a ľavicové Nepoddajné Francúzsko (LFI). Predseda RN Jordan Bardella predtým uviedol, že strana o hlasovanie požiada pre „zradu francúzskych farmárov“ prezidentom Emmanuelom Macronom v súvislosti s dohodou EÚ so združením Mercosur. LFI to odôvodnilo „robením hanby v Bruseli i vo Washingtone“.
Členské štáty EÚ minulý týždeň napriek opozícii Francúzska schválili dlho očakávanú obchodnú dohodu s Mercosurom (Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj). Dohoda podľa Európskej komisie vytvorí najväčšiu zónu voľného obchodu na svete a umožní členským štátom EÚ zvýšiť vývoz vozidiel, strojov, vína a liehovín do Latinskej Ameriky. Európski farmári však budú čeliť tlaku lacnejších poľnohospodárskych výrobkov z Južnej Ameriky, čo môže spôsobiť bankrot menších fariem.
LFI okrem toho návrh podalo aj z dôvodu, že Macron „nebol schopný odsúdiť nelegálnu a nelegitímnu vojnu Spojených štátov proti Venezuele“. „Vnútri krajiny ste vládou vazalov slúžiacich bohatým. Navonok ponižujete našu krajinu pred Európskou komisiou a americkým impériom,“ vyhlásila v stredu predsedníčka poslaneckého klubu LFI Mathilde Panotová.
Návrh z dielne LFI podporilo 256 poslancov, o 32 menej než bolo potrebné. Za návrh RN hlasovalo len 142 poslancov. Podľa Lecornua sa parlament mohol radšej sústrediť na rokovanie o rozpočte.
Francúzsko po predčasných voľbách v roku 2024 upadlo do politickej krízy. Prezident Macron dúfal, že ich vypísaním si skonsoliduje svoju väčšinu, výsledky volieb však priniesli hlboko rozdelenú dolnú komoru parlamentu bez jasnej dominancie niektorej zo strán.
