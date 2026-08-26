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Vláda premiéra Magyara deklarovala, že Rusko považuje za hrozbu

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Na snímke Peter Magyar. Foto: TASR/AP

Smernice, ktoré podpísal premiér Magyar, stanovujú priority zahraničnej politiky Budapešti pre zasadnutie Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa uskutoční budúci mesiac v New Yorku.

Autor TASR
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Budapešť 26. augusta (TASR) - Vláda maďarského premiéra Pétera Magyara schválila nové usmernenia pre prácu delegácie, ktorá cestuje na 81. Valné zhromaždenie OSN. Maďarsko v nich vyhlásilo Rusko za „hrozbu“. Budapešť teraz tvrdí, že Moskva ohrozuje Maďarsko, Európu a globálny poriadok. Vyplýva to zo správy agentúry MTI, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Maďarská vláda oficiálne odsúdila ruskú vojenskú agresiu a oznámila svoju podporu územnej celistvosti Ukrajiny, uvádza sa v politických usmerneniach zverejnených v utorňajšom vydaní štátneho vestníka.

Server demokrata.hu v tejto súvislosti podotýka, že vláda Tisza premiéra Pétera Magyara sa tak odkláňa od línie predchádzajúceho kabinetu vedeného premiérom Viktorom Orbánom, ktorý podporoval Rusko a prezidenta Vladimira Putina.

„Správanie Ruska predstavuje hrozbu pre Maďarsko, Európu a globálny poriadok,“ uvádza sa v dokumente a dodáva sa, že Moskva vystavuje maďarskú menšinu v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny „vážnemu nebezpečenstvu“.

Smernice, ktoré podpísal premiér Magyar, stanovujú priority zahraničnej politiky Budapešti pre zasadnutie Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa uskutoční budúci mesiac v New Yorku. Úlohou maďarskej delegácie tam bude konať v súlade s cieľmi vlády a presadzovať maďarské národné záujmy, píše sa v dodatku smernice.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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