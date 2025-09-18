Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bulharská vláda Žeľazkova prežila v parlamente 5.hlasovanie o nedôvere

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hlasovanie bolo vyvolané opozičnými stranami, ktoré kritizovali vládu za údajné zlyhanie pri reforme justičného a bezpečnostného sektora.

Autor TASR
Sofia 18. septembra (TASR) - Bulharská vláda vedená premiérom Rosenom Žeľazkovom vo štvrtok v parlamente prežila hlasovanie o nedôvere, informovala bulharská tlačová agentúra BTA.

Hlasovanie bolo vyvolané opozičnými stranami, ktoré kritizovali vládu za údajné zlyhanie pri reforme justičného a bezpečnostného sektora - kľúčových pre boj proti korupcii v tomto členskom štáte Európskej únie a NATO.

BTA dodala, že išlo o piate hlasovanie o nedôvere, ktorému vláda čelí od nástupu do úradu v januári 2025. Návrh na vyslovenie nedôvery podporilo 101 poslancov, proti sa ich vyslovilo 132. Na to, aby bol tento návrh prijatý, by ho musela podporiť viac než polovica poslancov 240-členného parlamentu.

V reakcii na výsledok hlasovania premiér Žeľazkov uviedol, že vláda bude pokračovať vo svojej práci, pričom poznamenal, že je pod sústavným tlakom opozície i časti verejnosti. Pripustil preto, že vládu v blízkej budúcnosti čaká ďalšie, v poradí šieste, hlasovanie o nedôvere.
