Vláda schválila dekrét o stavbe mosta medzi Kalábriou a Sicíliou

Rím 17. marca (TASR) — Kabinet talianskej premiérky Giorgie Meloniovej v piatok schválil dekrét o výstavbe visutého lanového mosta nad Messinským prielivom, ktorý oddeľuje pevninské Taliansko od ostrova Sicília. TASR správu prevzala z agentúry ANSA. Taliansky vicepremiér a minister infraštruktúry a dopravy Matteo Salvini vyhlásil, že schválenie dekrétu je "historickým dňom pre celé Taliansko". Dodal, že plánovaný most "vytvorí pracovné miesta pre desaťtisíce ľudí".



Salvini tiež ubezpečil, že projekt bude absolútne bezpečný. Most navrhnú "najlepší inžinieri z talianskych a svetových univerzít". Nový most bude "najkrajší, najzelenší a najbezpečnejší visutý most na svete".



ANSA pripomína, že výstavbu takéhoto mosta zvažovalo už v minulosti niekoľko talianskych vlád, no z rôznych dôvodov sa tak nestalo. Projekt sa tiež stretol s kritikou zo strany environmentalistov a analytikov, ktorí sa obávajú seizmickej aktivity v danej oblasti a tiež vplyvu mafie.



S výstavbou mosta by sa malo začať v roku 2024. Visutý most s jedným oblúkom bude mať dĺžku 3,2 kilometra. Európska únia oznámila, že je ochotná financovať prvú realizačnú fázu.