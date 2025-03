Vláda schválila návrh nominácie nových členov do Európského výboru

Bratislava 12. marca (TASR) - Vláda schválila návrh nových členov do Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) na obdobie rokov 2025 až 2030. Päťročné pôsobenie členov EHSV za Slovensko sa skončí v septembri 2025, preto Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR navrhuje deviatich zástupcov zo strany zamestnávateľov, zamestnancov a rôznych záujmových skupín.



MPSVR navrhuje nominovať do EHSV nových členov, a to Emila Machynu z Jednoty dôchodcov Slovenska namiesto Jozefa Šumichrastu zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Novým členom EHSV by sa mohol stať aj Juraj Sipko zo Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý by mal nahradiť Miroslava Štefánika rovnako zo SAV.



Zo zamestnávateľov by mali zostať členmi EHSV Martina Širhalová z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Andrej Lasz z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy a Michal Pintér z Republikovej únie zamestnávateľov. Zo skupiny zamestnancov sú nominovaní na členov Miroslav Hajnoš, Monika Sitárová a Juraj Stodolovský (všetci z Konfederácie odborových zväzov). Z iných záujmových skupín je okrem Sipka a Machynu nominovaný aj Rudolf Kropil zo Slovenskej rektorskej konferencie.