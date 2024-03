Vláda schválila predaj 50 tankov M1A2 Abrams pre Bahrajn

Washington 19. marca (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v utorok schválila predaj 50 moderných tankov M1A2 Abrams za vyše dve miliardy dolárov pre Bahrajn. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Americké ministerstvo zahraničných vecí podľa vyhlásenia informovalo Kongres USA o tom, že je pripravené predať tanky ostrovnému štátu na Blízkom východe, ktorý má napäté vzťahy s neďalekým Iránom. Kongresmani by mohli predaj zablokovať, ale doteraz väčšinu takýchto vojenských dohôd schválili.



"Navrhovaný predaj zlepší schopnosť Bahrajnu čeliť súčasným a budúcim hrozbám tým, že poskytne dôveryhodné sily, ktoré môžu odradiť protivníka a poskytnúť schopnosť zúčastňovať sa na regionálnych operáciách so Spojenými štátmi a ďalšími partnerskými krajinami," uviedol rezort diplomacie USA.



V Bahrajne má základňu piata flotila amerických námorných síl a považuje sa tiež za hlavného spojenca USA mimo Severoatlantickej aliancie. TO mu poskytuje výsadné postavenie v rámci obrannej spolupráce s Washingtonom.



Na rozdiel od ostatných arabských štátov sa Bahrajn pridal ku koalícii vedenej USA a Britániou, ktorá útočí na Iránom podporovaných jemenských povstalcov v odvete za ich napádanie plavidiel v Červenom mori. Húsíovia útoky na medzinárodnú lodnú dopravu odôvodňujú solidaritou s Palestínčanmi v Pásme Gazy počas vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.



Bahrajn sa stal terčom kritiky v roku 2011, keď jeho úrady za pomoci saudskoarabských síl a jednotiek Spojených arabských emirátov tvrdo potlačili protivládne povstanie šiitskej väčšiny počas tzv. arabskej jari.



Vtedajší americký prezident Barack Obama zaviedol voči Bahrajnu zbrojné embargo na štyri roky. Vzťahy medzi obomi krajinami sa zlepšili za exprezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý privítal, že Bahrajn uznal Izrael ako štát. Bidenova administratíva vlani podpísal novú dohodu s Bahrajnom na posilnenie obranných a ekonomických vzťahov vrátane intenzívnejšej výmeny spravodajských informácií.