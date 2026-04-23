Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. apríl 2026Meniny má Vojtech
< sekcia Zahraničie

Vláda strany Tisza otvorí spisy agentov bývalých tajných služieb

.
Na snímke Peter Magyar. Foto: TASR/AP

Budapešť 23. apríla (TASR) - Budúca vláda maďarskej strany Tisza otvorí spisy agentov bývalých tajných služieb. Oznámil to predseda Tiszy a budúci premiér Péter Magyar vo štvrtok na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Magyar vo svojom príspevku tiež uviedol, že poslanecký klub Tiszy sa nenasťahuje do terajšej budovy poslancov neďaleko parlamentu, ktorá slúžila ako bývalá budova ÁVH (Úrad na ochranu štátu) a MSZMP (Maďarská socialistická robotnícka strana).

Budúci premiér 16. apríla oznámil presťahovanie kancelárie premiéra po prevzatí vlády z priestorov bývalého kláštora karmelitánov v historickom centre Budína do budovy niektorého ministerstva blízko parlamentu na opačnom brehu Dunaja. Úrad premiéra Viktora Orbána sídli vedľa prezidentského sídla - Sándorovho paláca (Sándor-palota). Budovu, ktorú si Orbán vybral za svoje sídlo v roku 2019, totiž považuje Magyar za symbol izolácie od ľudí.

V rozhovore pre server vslaszonline.hu, ktorý bol uverejnený v stredu, budúci šéf úradu vlády Bálint Ruff označil zverejnenie spisov agentov za jednu zo svojich prvých úloh, a to spolu so získaním rozkradnutého majetku štátu späť.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

