Talianska vláda stojí pred kľúčovými rozhodnutiami o opatreniach

Rím 15. februára (TASR) - Nového talianskeho premiéra Maria Draghiho vyzývajú na prijatie nových opatrení na potlačenie šírenia koronavírusu, uviedla agentúra DPA. Poradca ministerstva zdravotníctva Walter Ricciardi v pondelok opätovne vyzval na zavedenie celonárodného "krátkodobého a cieleného lockdownu".



Na zníženie incidencie pod 50 prípadov na 100.000 obyvateľov by bola potrebná dvoj- až štvortýždňová prestávka, vyjadril sa Ricciardi pre denník Il Messaggero.



Pripomínalo by to lockdown z marca 2020, uviedol denník Corriere della Sera, ktorý označil návrh za "bombu".



Riccardi v nedeľu v programe televíznej stanice Rai 3 povedal, že dúfa, že Draghi a jeho nová vláda budú naklonení "tejto novej fáze". Predchádzajúci kabinet premiéra Giuseppeho Conteho obvinil, že nebol pripravený prijať také tvrdé opatrenia.



Conteho vláda sa zrútila po rozpade koalície pre využitie fondov Európskej únie na zotavenie z krízy spôsobenej koronavírusom.



Nová vláda sa ujíma úradu uprostred rastúcich obáv z rozšírenia rôznych variantov koronavírusu. Podľa analýzy ministerstva zdravotníctva britský variant spôsobuje jeden z piatich prípadov nákazy. Okrem toho bol pre brazílsky variant zavedený lockdown v provincii Perugia.



Talianska očkovacia kampaň je kľúčovým bodom Draghiho programu. Podľa médií do nej plánuje zapojiť úrad civilnej obrany s cieľom denne zaočkovať 300.000 ľudí.