< sekcia Zahraničie
Vláda Talibanu odmieta obvinenia USA z „rukojemníckej diplomacie“
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v pondelok označil Afganistan za „štát podporujúci neoprávnené zadržiavanie“.
Autor TASR
Kábul 11. marca (TASR) - Afganské vládne hnutie Taliban v utorok odmietlo obvinenia Spojených štátov zo zadržiavania cudzincov v snahe získať politické ústupky. Uviedlo, že ľudí zatýkajú za porušovanie tamojších zákonov, píše TASR podľa správy agentúry AP.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v pondelok označil Afganistan za „štát podporujúci neoprávnené zadržiavanie“. Zároveň vyzval, aby úrady vládneho hnutia Taliban prepustili dvoch Američanov a zaviazali sa ukončiť svoju „rukojemnícku diplomaciu“. Afganské ministerstvo zahraničia v utorok nazvalo toto označenie „poľutovaniahodným“.
„Taliban naďalej používa teroristické taktiky, unáša ľudí výmenou za výkupné alebo aby sa tým snaží získať politické ústupky,“ uviedol Rubio vo vyhlásení. Ako dodal, „pre Američanov nie je bezpečné cestovať do Afganistanu, lebo Taliban naďalej nespravodlivo zadržiava našich amerických spoluobčanov a iných cudzích štátnych príslušníkov.“
Predstavitelia Talibanu v júli vyhlásili, že Afganci zadržiavaní na vojenskej základni Guantánamo by mali byť vymenení za Američanov zadržiavaných v Afganistane. Ministerstvo v utorok označilo prebiehajúce diplomatické rokovania s USA v tejto veci za konštruktívne. Zdôraznilo však, že všetci cudzinci zadržiavaní v Afganistane porušili afganské zákony.
„Afganská vláda zdôrazňuje, že žiadni cudzí štátni príslušníci neboli zadržaní na účely dohody. Niektoré osoby boli zadržané na základe obvinenia z porušenia platných zákonov a v mnohých prípadoch boli po ukončení právnych postupov prepustené,“ uviedlo.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v pondelok označil Afganistan za „štát podporujúci neoprávnené zadržiavanie“. Zároveň vyzval, aby úrady vládneho hnutia Taliban prepustili dvoch Američanov a zaviazali sa ukončiť svoju „rukojemnícku diplomaciu“. Afganské ministerstvo zahraničia v utorok nazvalo toto označenie „poľutovaniahodným“.
„Taliban naďalej používa teroristické taktiky, unáša ľudí výmenou za výkupné alebo aby sa tým snaží získať politické ústupky,“ uviedol Rubio vo vyhlásení. Ako dodal, „pre Američanov nie je bezpečné cestovať do Afganistanu, lebo Taliban naďalej nespravodlivo zadržiava našich amerických spoluobčanov a iných cudzích štátnych príslušníkov.“
Predstavitelia Talibanu v júli vyhlásili, že Afganci zadržiavaní na vojenskej základni Guantánamo by mali byť vymenení za Američanov zadržiavaných v Afganistane. Ministerstvo v utorok označilo prebiehajúce diplomatické rokovania s USA v tejto veci za konštruktívne. Zdôraznilo však, že všetci cudzinci zadržiavaní v Afganistane porušili afganské zákony.
„Afganská vláda zdôrazňuje, že žiadni cudzí štátni príslušníci neboli zadržaní na účely dohody. Niektoré osoby boli zadržané na základe obvinenia z porušenia platných zákonov a v mnohých prípadoch boli po ukončení právnych postupov prepustené,“ uviedlo.