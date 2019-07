Vláda tvrdí, že s Talibanom by mohla rokovať už do dvoch týždňov

Rokovania ešte musí odobriť samotný Taliban, ktorý sa dlhodobo odmieta zísť s predstaviteľmi vlády nepovažujúc ju za legitímnu.

Kábul 27. júla (TASR) - Priame rokovania afganskej vlády so zástupcami militantného hnutia Taliban by sa mohli začať už v priebehu nasledovných dvoch týždňov. S odvolaním sa na vyhlásenie afganskej vlády o tom v sobotu informovala agentúra DPA.



Možný termín rokovaní oznámil v sobotu afganský minister pre mierové záležitosti Abdul Salám Rahím prostredníctvom videozáznamu, ktorý zverejnili afganské médiá. V ňom informoval, že na rokovaniach sa zúčastní 15-členná delegácia zastupujúca vládu.



Prvé kolo rokovaní by sa podľa jeho slov malo konať v európskom meste, ktoré však nespresnil. "Chystáme sa na priame rokovania," povedal. "Spolupracujeme so všetkými stranami a dúfame, že v najbližších dvoch týždňoch dôjde k prvému stretnutiu v európskej krajine," dodal.



Nemenované zdroje agentúry DPA v Kábule, oboznámené so situáciou, tvrdia, že miestom konania by mohla byť nórska metropola Oslo. Agentúra AFP píše okrem Nórska ako o možnej krajine tiež o Nemecku.



Afganská vláda len nedávno zriadila ministerstvo pre mierové záležitosti, aby tak urýchlila úsilie o dosiahnutie mieru. Afganský prezident Ašraf Ghaní v nadväznosti na zriadenie ministerstva ohlásil v sobotu rozpustenie časti najvyššej mierovej rady.



Zástupcovia Spojených štátov a Talibanu sa už od vlaňajšieho leta schádzajú v snahe nájsť mierové riešenie konfliktu. Osobitný vyslanec USA pre afganský mierový proces Zalmay Khalilzad pritom začiatkom júla uviedol, že počas doterajších siedmich kôl rokovaní došlo k značnému pokroku.



Z rokovaní s USA je však vylúčená afganská vláda, pričom predstavitelia Talibanu trvajú na tom, že s ňou budú rokovať až keď sa vyrieši otázka stiahnutia zahraničných vojakov z krajiny.