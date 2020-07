Vláda udelila samosprávam v Anglicku v boji s nákazou nové právomoci

Londýn 18. júla (TASR) - Britská vláda udelila samosprávam v Anglicku nové právomoci v oblasti zavádzania opatrení na zabránenie šírenia nákazy koronavírusu SARS-CoV-2, informovala v sobotu na svojej webovej stránke stanica BBC.



Britský premiér Boris Johnson povedal, že tento krok miestnym úradom umožní rýchlejšie reagovať na výskyt nákazy tam, "kde je to prvoradé".



"Nemá význam uzatvoriť mesto v jednej časti krajiny s cieľom zabrániť šíreniu nákazy v inej časti krajiny," povedal premiér.



Samosprávy v anglických mestách a obciach budú môcť nariadiť zatvorenie obchodov, rušiť podujatia a uzatvárať verejné priestranstvá.



Združenie miestnych samospráv (LGA) vo vyhlásení vyjadrilo presvedčenie, že nové právomoci zabránia zavádzaniu prísnejších lokálnych opatrení obmedzujúcich pohyb osôb.



Leicester ležiaci v strednej časti Anglicka bolo prvé mesto, ktoré od 29. júna takéto obmedzenia zaviedlo v dôsledku nárastu počtu prípadov, pripomína BBC. Opatrenia v niektorých oblastiach mesta majú uvoľniť 24. júla.



Johnson v piatok predstavil plán ďalšieho uvoľňovania opatrení, na základe ktorého sa život v Anglicku vráti do normálu najskôr až v novembri.



Ministri podľa premiéra dostanú jasné pokyny o tom, kde môžu v súvislosti so zavádzaním opatrení zasiahnuť a ľuďom v konkrétnych oblastiach odporučiť, aby zostali doma.



Decentralizované vlády v Škótsku, Severnom Írsku a vo Walese majú podľa BBC právomoci zaviesť v súvislosti s uvoľňovaním opatrení svoje vlastné časové plány.