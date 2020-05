Vláda USA chce rozpustiť pracovnú skupinu dohliadajúcu na pandémiu

Washington 6. mája (TASR) - Biely dom zvažuje, že v priebehu najbližších týždňov rozpustí pracovnú skupinu, ktorá dohliada na postup vlády v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2, informovali v stredu agentúry AFP a DPA.



Americký prezident Donald Trump povedal, že vláda sa v súčasnosti sústredí na bezpečnosť a znovuotvorenie ekonomiky a pravdepodobne v tejto súvislosti vytvorí ďalšiu pracovnú skupinu.



"Nemôžeme túto krajinu držať zatvorenú najbližších päť rokov," povedal prezident. Trump pripustil, že niektorých ľudí to hlboko zasiahne; hospodárstvo krajiny však musí byť otvorené.



Viceprezident Mike Pence, ktorý je šéfom pracovnej skupiny, podľa vyjadrení svojej kancelárie potvrdil, že sa o hovorí o ukončení pôsobenia skupiny. Podľa jeho slov je to odrazom ohromného pokroku, ktorý krajina dosiahla.



Riadenie v oblasti pandémie môže podľa Pencea prejsť naspäť na federálne úrady na konci mája alebo začiatkom júna.



Spojené štáty zaznamenali v utorok 2333 nových úmrtí na nákazu COVID-19, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na údaje Univerzity Johnsa Hopkinsa.



USA majú v súvislosti s pandémiou najvyšší počet úmrtí zo všetkých krajín. Ochoreniu COVID-19 tam podľahlo už viac ako 70.000 ľudí a viac ako 1,2 milióna je nakazených, uvádza stanica BBC. Vedecké modely uvádzajú, že do augusta môže počet úmrtí narásť takmer dvojnásobne.