Vláda USA obmedzila zásahy proti znečisťovateľom životného prostredia
Autor TASR
Washington 5. februára (TASR) - Zásahy federálnej vlády proti spoločnostiam, ktoré znečisťujú životné prostredie, v prvom roku druhého funkčného obdobia prezidenta USA Donalda Trumpa klesli na historické minimum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Federálne ministerstvo spravodlivosti podalo v roku 2025 v mene Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA) len 16 občianskoprávnych žalôb, oznámila vo štvrtok mimovládna organizácia Projekt environmentálnej integrity (Environmental Integrity Project, EIP). To bolo o 76 % menej ako v prvom roku administratívy Joea Bidena, o 81 % menej ako v prvom roku Trumpovho prvého funkčného obdobia a o 87 % menej v porovnaní s prvým rokom druhého funkčného obdobia Baracka Obamu.
Administratíva vo Washingtone od Trumpovho návratu do funkcie zrušila bezprecedentný počet noriem zameraných na ochranu verejného zdravia, znížila počet zamestnancov v EPA a urýchlila povoľovanie projektov v oblasti rozširovania produkcie fosílnych palív, uviedla agentúra Reuters.
