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Vláda USA plánuje podporiť pravicové médiá v Európe miliónmi dolárov

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Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Úrad pre demokraciu, ľudské práva a prácu (DRL) ministerstva zahraničných vecí USA tvrdí, že tieto financie sú zamerané na posilnenie transatlantických vzťahov a podporu slobody prejavu.

Autor TASR
Washington 1. septembra (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje vynaložiť štyri milióny dolárov na podporu pravicových médií v Európe. Ide o súčasť balíka najmenej 25 miliónov dolárov pre skupiny občianskej spoločnosti, ktoré sa v Európe venujú konzervatívnym záujmom, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje oboznámené s týmto financovaním, píše TASR.

Poskytnutie týchto grantov by mohlo prehĺbiť napätie medzi Trumpovou administratívou a európskymi vládami, z ktorých už viaceré obvinili Washington zo zasahovania do vnútornej politiky svojich krajín.

Úrad pre demokraciu, ľudské práva a prácu (DRL) ministerstva zahraničných vecí USA tvrdí, že tieto financie sú zamerané na posilnenie transatlantických vzťahov a podporu slobody prejavu. Washington ich pripravuje v čase, keď niektoré európske štáty v najbližších rokoch čakajú voľby a Trumpova vláda otvorene podporuje populistické pravicové a krajne pravicové európske strany, konštatoval Reuters.

Americké ministerstvo 21. augusta informovala Kongres o zámere vyčleniť tieto prostriedky, uviedli štyri zdroje agentúry pod podmienkou anonymity.

Tri milióny dolárov budú podľa nich určené na program „dokumentovania a analyzovania úpadku demokracie v Európe súvisiaceho s masovou a nelegálnou migráciou, situáciou v oblasti nezávislých médií a legislatívnymi agendami nadnárodných subjektov“.

Z ďalšieho milióna dolárov má vzniknúť konzorcium nezávislých novinárov, ktoré má pracovať na témach, ako sú národná suverenita, prirodzené práva a náboženská sloboda v Európe, dodali zdroje.

Ktoré organizácie alebo novinári tieto granty pravdepodobne dostanú, Reuters nezistil.

Hovorca amerického rezortu diplomacie uviedol, že DRL nefinancuje politické strany a že Trumpova vláda je naďalej zaviazaná brániť demokraciu a ľudské práva na celom svete vrátane Európy.
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