Vláda USA potvrdila hekerský útok na svoje počítačové siete

Washington 14. decembra (TASR) - Vláda Spojených štátov v nedeľu potvrdila, že jej počítačové siete sa stali terčom kybernetického útoku. Podľa denníka Washington Post najmenej dve ministerstvá - financií a obchodu - napadli ruskí hekeri podporovaní štátom. Informácie priniesli agentúry AFP a AP.



"Úzko spolupracujeme s našimi partnermi v týchto inštitúciách v súvislosti s nedávno odhalenou aktivitou vo vládnych sieťach," uviedol pre AFP hovorca americkej Agentúry pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť infraštruktúry, ktorá podľa neho poskytuje zasiahnutým inštitúciám technickú podporu.



Washington Post informoval, že prípad súvisí s minulotýždňovým útokom na firmu FireEye, ktorá sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou. Tá oznámila, že do jej systémov prenikli hekeri, ktorí ukradli nástroje používané na testovanie ochrany počítačových systémov tisícov jej zákazníkov. Firma tiež hovorila o podozrení, že útok mal podporu cudzieho štátu.



Americké médiá priniesli správy, podľa ktorých Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) prešetruje skupinu pracujúcu pre ruskú zahraničnú rozviedku SVR, pričom k hekerským útokom dochádza už niekoľko mesiacov. Tá istá skupina údajne prenikla do systémov americkej vlády aj za predošlej administratívy Baracka Obamu.



"Vláda Spojených štátov vie o týchto správach a podnikáme všetky kroky potrebné na identifikovanie a nápravu všetkých prípadných problémov súvisiacich s touto situáciou," uviedol hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Ullyot.



Podľa nedeľňajšej správy Washington Post, odvolávajúcej sa na tri nemenované zdroje, hekeri prenikli do systémov dvoch ministerstiev a firmy FireEye cez softvér na správu sietí texaskej firmy SolarWinds, ktorý používajú státisíce organizácií po celom svete. Spoločnosť SolarWinds pre AP potvrdila "potenciálnu zraniteľnosť" súvisiacu s aktualizáciami svojich monitorovacích produktov Orion, ktoré boli vydané skôr v priebehu roka.