Vláda USA uviedla, že nevedela o údajných plánoch Hamasu na útok

Washington 3. decembra (TASR) – Vláda Spojených štátov nebola informovaná o plánovanom útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra, uviedol v nedeľu hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



"Naše spravodajské služby uviedli, že sa na to pozreli a aktuálne nemajú žiadne náznaky, že by mali nejaké predbežné upozornenie na tento dokument alebo že by o ňom vedeli," povedal Kirby pre televíziu NBC.



Vyjadrenie prišlo po správe denníka The New York Times, podľa ktorej Izrael dostal informácie o možnom útoku tohto rozsahu viac ako rok pred masakrom Hamasu.



V správe sa píše, že medzi izraelskými predstaviteľmi vrátane zástupcov armády a spravodajských služieb prebehla rozsiahla výmena názorov na 40-stranový dokument s krycím názvom "Múr Jericha", ktorý opisoval bojový plán Hamasu. Odborníci napokon dokument údajne odmietli ako nedôveryhodný, pretože tento plán pokladali za príliš ambiciózny a príliš náročný na to, aby ho Hamas uskutočnil.