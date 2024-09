Vláda USA za pád mosta žiada od dvoch firiem 100 miliónov dolárov

Washington 18. septembra (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti v stredu na súde v štáte Maryland podalo civilnú žalobu na majiteľa a prevádzkovateľa kontajnerovej lode, ktorá v marci spôsobila zrútenie dôležitého mosta v meste Baltimore, a žiada odškodné vo výške dovedna 100 miliónov dolárov. Na lodi sa podľa žalobcu šetrilo bez ohľadu na smernice a zanedbané boli aj známe problémy s elektrickou inštaláciou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Náraz kontajnerovej lode MV Dali do nosného piliera Francis Scott Key Bridge z 26. marca spôsobil zrútenie viac ako 2,5 kilometra dlhého štvorprúdového diaľničného mosta cez rieku Patapsco. Zahynulo pri tom šesť stavebných robotníkov, ktorí sa v tom čase nachádzali na moste. Úrady tiež na niekoľko mesiacov uzavreli prístav v Baltimore, ktorý je jedným z najväčších nákladných prístavov v USA.



Vláda Spojených štátov teraz žiada od dvoch spoločností sídliacich v Singapure - Grace Ocean Private Limited a Synergy Marine Private Limited - kompenzáciu vo výške vyše 100 miliónov dolárov za náklady spojené s odstraňovaním následkov nehody. Do sumy nie je zahrnuté opätovné vybudovanie mosta. Vzhľadom na to, že ho predtým postavil aj vlastnil štát Maryland, očakáva sa, že takisto podá žalobu so žiadosťou o odškodné.



Vo federálnej žalobe sa uvádzajú výdavky použité na núdzovú reakciu a odstránenie približne 50.000 ton ocele a iných materiálov z vody, ako aj na znovuotvorenie prístavu. Tieto náklady by mali podľa ministra spravodlivosti Merricka Garlanda "znášať spoločnosti, ktoré spôsobili haváriu, a nie americkí daňoví poplatníci".



"Tejto tragédii sa dalo celkom predísť, nebyť rozhodnutia spoločností poveriť zle pripravenú posádku vedením plavidla, ktoré okrem toho bolo absolútne nespôsobilé na plavbu," píše sa v dokumente. Podľa rezortu spravodlivosti boli mechanické a elektrické systémy na lodi nesprávne udržiavané, čo spôsobilo výpadok prúdu, loď sa stala neovládateľnou a narazila do mostného piliera.



Predbežné vyšetrovanie amerického Národného úradu pre bezpečnosť dopravy zistilo, že kontajnerová loď mala počas 12 hodín pred nehodou až štyri výpadky elektriny. Dvadsaťdva členov posádky z Indie po náraze do mosta uviazlo na lodi na niekoľko týždňov, keďže zostala zakliesnená pod tonami betónu a ocele.