< sekcia Zahraničie
Vláda USA žaluje New Jersey za to, že obmedzuje protiimigračné úrady
Ministerstvo spravodlivosti v žalobe uviedlo, že Sherrillovej rozhodnutie priamo reguluje a diskriminuje federálnu vládu.
Autor TASR
Washington 25. februára (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti zažalovalo štát New Jersey a tamojšiu demokratickú guvernérku Mikie Sherrillovú za vydanie príkazu, ktorý obmedzuje pôsobnosť príslušníkov protiimigračných úradov. Podľa žaloby podanej v pondelok je nariadenie protiústavné a zasahuje do výkonu federálnych úradov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Nariadenie guvernérky z tohto mesiaca zakazuje príslušníkom vykonávať zásahy proti imigrantom na pozemkoch vo vlastníctve štátu New Jersey, ktoré nie sú prístupné verejnosti, pokiaľ nemajú súdny príkaz.
Ministerstvo spravodlivosti v žalobe uviedlo, že Sherrillovej rozhodnutie priamo reguluje a diskriminuje federálnu vládu. Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa často kritizuje štáty pod vedením demokratov, ktoré považuje za prekážku svojho úsilia zameraného na boj proti imigrácii.
„Federálni agenti riskujú svoje životy, aby zabezpečili bezpečnosť občanov New Jersey, a napriek tomu vedúci predstavitelia New Jersey prijímajú opatrenia, ktoré majú za cieľ brániť a ohrozovať činnosť orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedla v utorok vo svojom vyhlásení americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová.
Sherrillová, ktorá sa úradu ujala v januári, na tlačovej konferencii vyhlásila, že Trumpova administratíva by sa mala zamerať na výcvik príslušníkov protiimigračných úradov, „aby mohli pracovať lepšie a bezpečnejšie“.
AFP pripomenula, že bývalý príslušník protiimigračných úradov v pondelok členom Kongresu povedal, že výcvik je „nedostatočný, nesprávny a nefunkčný“.
Zásahy federálnych agentov vyvolali pozornosť USA aj zahraničia predovšetkým po tom, čo v meste Minneapolis v štáte Minnesota zastrelili tento rok v januári dvoch Američanov - matku troch detí Renée Goodovú a zdravotníka Alexa Prettiho.
Nariadenie guvernérky z tohto mesiaca zakazuje príslušníkom vykonávať zásahy proti imigrantom na pozemkoch vo vlastníctve štátu New Jersey, ktoré nie sú prístupné verejnosti, pokiaľ nemajú súdny príkaz.
Ministerstvo spravodlivosti v žalobe uviedlo, že Sherrillovej rozhodnutie priamo reguluje a diskriminuje federálnu vládu. Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa často kritizuje štáty pod vedením demokratov, ktoré považuje za prekážku svojho úsilia zameraného na boj proti imigrácii.
„Federálni agenti riskujú svoje životy, aby zabezpečili bezpečnosť občanov New Jersey, a napriek tomu vedúci predstavitelia New Jersey prijímajú opatrenia, ktoré majú za cieľ brániť a ohrozovať činnosť orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedla v utorok vo svojom vyhlásení americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová.
Sherrillová, ktorá sa úradu ujala v januári, na tlačovej konferencii vyhlásila, že Trumpova administratíva by sa mala zamerať na výcvik príslušníkov protiimigračných úradov, „aby mohli pracovať lepšie a bezpečnejšie“.
AFP pripomenula, že bývalý príslušník protiimigračných úradov v pondelok členom Kongresu povedal, že výcvik je „nedostatočný, nesprávny a nefunkčný“.
Zásahy federálnych agentov vyvolali pozornosť USA aj zahraničia predovšetkým po tom, čo v meste Minneapolis v štáte Minnesota zastrelili tento rok v januári dvoch Američanov - matku troch detí Renée Goodovú a zdravotníka Alexa Prettiho.